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СК попросил арестовать адвоката полковника Захарченко
СК попросил арестовать адвоката полковника Захарченко
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста адвокату Александру Горбатенко по делу о посредничестве в передаче взятки в 500... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:15
2021-04-09T15:15
россия
дмитрий захарченко
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста адвокату Александру Горбатенко по делу о посредничестве в передаче взятки в 500 тысяч рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В адрес суда поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 291.1 УК РФ, сроком до 7 июня", - сказала она.Александр Горбатенко известен тем, что уже несколько лет защищает экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с должностными лицами УМВД России по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то сотрудники полиции направят материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела, за это он передал им оговоренные ранее 500 тысяч рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.В конце марта Пресненский суд приступил к рассмотрению второго дела против Захарченко – о взятках на 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html
https://ria.ru/20210330/zakharchenko-1603474548.html
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россия, дмитрий захарченко, москва, происшествия

СК попросил арестовать адвоката полковника Захарченко

15:15 09.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЭкс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста адвокату Александру Горбатенко по делу о посредничестве в передаче взятки в 500 тысяч рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В адрес суда поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 291.1 УК РФ, сроком до 7 июня", - сказала она.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 11:34
Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"
Александр Горбатенко известен тем, что уже несколько лет защищает экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с должностными лицами УМВД России по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то сотрудники полиции направят материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела, за это он передал им оговоренные ранее 500 тысяч рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
В конце марта Пресненский суд приступил к рассмотрению второго дела против Захарченко – о взятках на 1,4 миллиарда рублей.
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:55
Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках
 
РоссияДмитрий ЗахарченкоМоскваПроисшествия
 
 
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