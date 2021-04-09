https://ria.ru/20210409/advokat-1727559927.html

СК попросил арестовать адвоката полковника Захарченко

СК попросил арестовать адвоката полковника Захарченко

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста адвокату Александру Горбатенко по делу о посредничестве в передаче взятки в 500... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:15

2021-04-09T15:15

2021-04-09T15:15

россия

дмитрий захарченко

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании ареста адвокату Александру Горбатенко по делу о посредничестве в передаче взятки в 500 тысяч рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В адрес суда поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 291.1 УК РФ, сроком до 7 июня", - сказала она.Александр Горбатенко известен тем, что уже несколько лет защищает экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с должностными лицами УМВД России по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то сотрудники полиции направят материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела, за это он передал им оговоренные ранее 500 тысяч рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.В конце марта Пресненский суд приступил к рассмотрению второго дела против Захарченко – о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html

https://ria.ru/20210330/zakharchenko-1603474548.html

россия

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россия, дмитрий захарченко, москва, происшествия