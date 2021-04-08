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Роскомнадзор посоветовал использовать отечественные сервисы вместо Zoom
Роскомнадзор посоветовал использовать отечественные сервисы вместо Zoom
Роскомнадзор рекомендует пользователям в России активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:38
2021-04-08T11:38
zoom
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует пользователям в России активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных платформ несет риски отказа обслуживания со стороны их администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.Там также подчеркнули, что несмотря на то, что Zoom официально не подтвердил отказ от обслуживания клиентов в России, использование компаниями и госорганами РФ зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных граждан РФ и компаний.
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
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zoom, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Роскомнадзор посоветовал использовать отечественные сервисы вместо Zoom

11:38 08.04.2021
 
© REUTERS / Loren Elliott/File PhotoВидеоконференция в приложении Zoom
Видеоконференция в приложении Zoom - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Loren Elliott/File Photo
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует пользователям в России активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных платформ несет риски отказа обслуживания со стороны их администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день в стране широко применяется ряд отечественных полноценных платформ ВКС (видеоконференцсвязи - ред.). С их перечнем можно познакомиться в реестре российского программного обеспечения, который с 2016 года ведёт Минцифры России", - сказали в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что несмотря на то, что Zoom официально не подтвердил отказ от обслуживания клиентов в России, использование компаниями и госорганами РФ зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных граждан РФ и компаний.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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ZOOMРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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