https://ria.ru/20210408/zoom-1727336117.html

Роскомнадзор посоветовал использовать отечественные сервисы вместо Zoom

Роскомнадзор посоветовал использовать отечественные сервисы вместо Zoom

Роскомнадзор рекомендует пользователям в России активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:38

2021-04-08T11:38

2021-04-08T11:38

zoom

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует пользователям в России активнее использовать отечественные сервисы для видеоконференций вместо Zoom, так как использование зарубежных платформ несет риски отказа обслуживания со стороны их администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.Там также подчеркнули, что несмотря на то, что Zoom официально не подтвердил отказ от обслуживания клиентов в России, использование компаниями и госорганами РФ зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных граждан РФ и компаний.

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zoom, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество