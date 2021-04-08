https://ria.ru/20210408/znatoki-1727299885.html
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе
Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:02
2021-04-08T07:02
2021-04-08T07:02
шоубиз
андрей супранович
максим поташев
илья новиков
александр друзь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156316/60/1563166032_0:157:1920:1237_1920x0_80_0_0_696e6183d89618b9a0424020b8b6c108.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым неприятным человеком.По мнению экс-участника, великими можно назвать только трех игроков "Что? Где? Когда?": Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя. Составлять список невеликих знатоков Супранович предложил начать с него самого.Экс-игрок также заявил, что, по его мнению, Ровшан Аскеров – самый неприятный член клуба знатоков.После этого экс-игрок напомнил о нескольких конфликтных ситуациях между Аскеровым и другими знатоками.
https://ria.ru/20200210/1564472421.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156316/60/1563166032_31:0:1890:1394_1920x0_80_0_0_8cd81028635fc7c86a98e904f1a8796a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей супранович, максим поташев, илья новиков, александр друзь