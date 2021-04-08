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Шоубиз
https://ria.ru/20210408/znatoki-1727299885.html
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе
Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:02
2021-04-08T07:02
шоубиз
андрей супранович
максим поташев
илья новиков
александр друзь
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым неприятным человеком.По мнению экс-участника, великими можно назвать только трех игроков "Что? Где? Когда?": Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя. Составлять список невеликих знатоков Супранович предложил начать с него самого.Экс-игрок также заявил, что, по его мнению, Ровшан Аскеров – самый неприятный член клуба знатоков.После этого экс-игрок напомнил о нескольких конфликтных ситуациях между Аскеровым и другими знатоками.
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андрей супранович, максим поташев, илья новиков, александр друзь

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе

07:02 08.04.2021
 
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookКлуб "Что? Где? Когда?"
Клуб Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым неприятным человеком.
По мнению экс-участника, великими можно назвать только трех игроков "Что? Где? Когда?": Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя. Составлять список невеликих знатоков Супранович предложил начать с него самого.
Экс-игрок также заявил, что, по его мнению, Ровшан Аскеров – самый неприятный член клуба знатоков.
"Аскеров – номер один. Самый неприятный человек в мире", — заявил Супранович.
После этого экс-игрок напомнил о нескольких конфликтных ситуациях между Аскеровым и другими знатоками.
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ШоубизАндрей СупрановичМаксим ПоташевИлья НовиковАлександр Друзь
 
 
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