https://ria.ru/20210408/znatoki-1727299885.html

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал самого неприятного человека в клубе

Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T07:02

2021-04-08T07:02

2021-04-08T07:02

шоубиз

андрей супранович

максим поташев

илья новиков

александр друзь

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович в эфире YouTube-шоу "Настолки" назвал трех самых великий знатоков, а также назвал того, которого считает самым неприятным человеком.По мнению экс-участника, великими можно назвать только трех игроков "Что? Где? Когда?": Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя. Составлять список невеликих знатоков Супранович предложил начать с него самого.Экс-игрок также заявил, что, по его мнению, Ровшан Аскеров – самый неприятный член клуба знатоков.После этого экс-игрок напомнил о нескольких конфликтных ситуациях между Аскеровым и другими знатоками.

https://ria.ru/20200210/1564472421.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей супранович, максим поташев, илья новиков, александр друзь