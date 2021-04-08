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ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье
В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента разобраться с ростом цен на жилую недвижимость. РИА Новости, 08.04.2021
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россия
жилье
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента разобраться с ростом цен на жилую недвижимость.В четверг днем Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию за два минувших года указал, что в среднем по стране жилье за год подорожало на 12 процентов, но есть регионы, где стоимость увеличилась на 20 и даже 30 процентов.Глава государства отметил, что рост цен можно отчасти объяснить снижением ставки из-за программы льготной ипотеки и увеличением общего объема выданных кредитов, но в ситуации необходимо разобраться антимонопольным органам.Весной 2020 года правительство в рамках антикризисных мер запустило льготную ипотеку под 6,5 процента. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, к 1 июля власти совместно с ЦБ примут решение по дальнейшей судьбе программы с учетом ситуации в каждом регионе и использованием дифференцированного подхода.
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россия, жилье, владимир путин, экономика

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

22:11 08.04.2021 (обновлено: 22:34 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЖилые дома на Химкинском бульваре в Москве
Жилые дома на Химкинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента разобраться с ростом цен на жилую недвижимость.

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В четверг днем Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию за два минувших года указал, что в среднем по стране жилье за год подорожало на 12 процентов, но есть регионы, где стоимость увеличилась на 20 и даже 30 процентов.
Глава государства отметил, что рост цен можно отчасти объяснить снижением ставки из-за программы льготной ипотеки и увеличением общего объема выданных кредитов, но в ситуации необходимо разобраться антимонопольным органам.
Весной 2020 года правительство в рамках антикризисных мер запустило льготную ипотеку под 6,5 процента. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, к 1 июля власти совместно с ЦБ примут решение по дальнейшей судьбе программы с учетом ситуации в каждом регионе и использованием дифференцированного подхода.
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Калининградский губернатор объяснил, почему в регионе дорожает жилье
 
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