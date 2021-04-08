https://ria.ru/20210408/zhile-1727449570.html

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента разобраться с ростом цен на жилую недвижимость. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:11

2021-04-08T22:11

2021-04-08T22:34

россия

жилье

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604244448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_034ec4202db426b4ac3bd94615882321.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента разобраться с ростом цен на жилую недвижимость.В четверг днем Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию за два минувших года указал, что в среднем по стране жилье за год подорожало на 12 процентов, но есть регионы, где стоимость увеличилась на 20 и даже 30 процентов.Глава государства отметил, что рост цен можно отчасти объяснить снижением ставки из-за программы льготной ипотеки и увеличением общего объема выданных кредитов, но в ситуации необходимо разобраться антимонопольным органам.Весной 2020 года правительство в рамках антикризисных мер запустило льготную ипотеку под 6,5 процента. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, к 1 июля власти совместно с ЦБ примут решение по дальнейшей судьбе программы с учетом ситуации в каждом регионе и использованием дифференцированного подхода.

https://realty.ria.ru/20210408/kaliningrad-1727358149.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, владимир путин, экономика