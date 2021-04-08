ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье
22:11 08.04.2021 (обновлено: 22:34 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента разобраться с ростом цен на жилую недвижимость.
"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В четверг днем Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию за два минувших года указал, что в среднем по стране жилье за год подорожало на 12 процентов, но есть регионы, где стоимость увеличилась на 20 и даже 30 процентов.
Глава государства отметил, что рост цен можно отчасти объяснить снижением ставки из-за программы льготной ипотеки и увеличением общего объема выданных кредитов, но в ситуации необходимо разобраться антимонопольным органам.
Весной 2020 года правительство в рамках антикризисных мер запустило льготную ипотеку под 6,5 процента. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, к 1 июля власти совместно с ЦБ примут решение по дальнейшей судьбе программы с учетом ситуации в каждом регионе и использованием дифференцированного подхода.