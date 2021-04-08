https://ria.ru/20210408/zhile-1727291071.html

Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье

Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье

Прежде всего, это лица с психическими расстройствами (чаще всего, пожилые): сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T02:12

2021-04-08T02:12

2021-04-08T02:12

надежда коркка

россия

покупка

жилье

метриум групп

общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Прежде всего, это лица с психическими расстройствами (чаще всего, пожилые): сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать недействительной из-за состояния здоровья продавца, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.Еще одна категория рискованных сделок – с наследниками.Опасны могут быть сделки с собственниками, воспользовавшимися материнским капиталом, а также с ранее приватизированным жильем. И там, и там в любой момент могут всплыть "подводные камни", которых нельзя предугадать заранее. Конечно, важна и личность собственника – если элитную квартиру продает человек "неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями", это повод насторожиться. Стоит воздержаться и от покупки квартиры по доверенности, если выйти на связь с владельцем не получается – впоследствии такую сделку легко оспорить, заключила Коркка.

https://realty.ria.ru/20210407/ipoteka-1727122264.html

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2021

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надежда коркка, россия, покупка, жилье, метриум групп, общество