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Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
Прежде всего, это лица с психическими расстройствами (чаще всего, пожилые): сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T02:12
2021-04-08T02:12
2021-04-08T02:12
надежда коркка
россия
покупка
жилье
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общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Прежде всего, это лица с психическими расстройствами (чаще всего, пожилые): сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать недействительной из-за состояния здоровья продавца, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.Еще одна категория рискованных сделок – с наследниками.Опасны могут быть сделки с собственниками, воспользовавшимися материнским капиталом, а также с ранее приватизированным жильем. И там, и там в любой момент могут всплыть "подводные камни", которых нельзя предугадать заранее. Конечно, важна и личность собственника – если элитную квартиру продает человек "неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями", это повод насторожиться. Стоит воздержаться и от покупки квартиры по доверенности, если выйти на связь с владельцем не получается – впоследствии такую сделку легко оспорить, заключила Коркка.
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надежда коркка, россия, покупка, жилье, метриум групп, общество
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Прежде всего, это лица с психическими расстройствами (чаще всего, пожилые): сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать недействительной из-за состояния здоровья продавца, рассказывает агентству "Прайм
" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка
.
Еще одна категория рискованных сделок – с наследниками.
"Несмотря на то, что наследство по завещанию имеет приоритет перед таковым по закону, есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя", – отмечает эксперт.
Опасны могут быть сделки с собственниками, воспользовавшимися материнским капиталом, а также с ранее приватизированным жильем. И там, и там в любой момент могут всплыть "подводные камни", которых нельзя предугадать заранее.
Конечно, важна и личность собственника – если элитную квартиру продает человек "неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями", это повод насторожиться. Стоит воздержаться и от покупки квартиры по доверенности, если выйти на связь с владельцем не получается – впоследствии такую сделку легко оспорить, заключила Коркка.