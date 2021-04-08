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https://ria.ru/20210408/zelenskiy-1727398743.html
Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе
Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:16
2021-04-08T19:00
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
донбасс
владимир зеленский
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса.Военнослужащие рассказали ему о ситуации в зоне боевых действий. Зеленский поблагодарил их за службу и вручил государственные награды и подарки. Затем он вместе с военными пообедал в солдатской столовой.Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти ДНР считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, и подчеркнул необходимость выполнения Украиной Минских соглашений, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
https://ria.ru/20210408/donbass-1727382838.html
https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, донбасс, владимир зеленский, в мире

Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе

16:16 08.04.2021 (обновлено: 19:00 08.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса.
Военнослужащие рассказали ему о ситуации в зоне боевых действий. Зеленский поблагодарил их за службу и вручил государственные награды и подарки. Затем он вместе с военными пообедал в солдатской столовой.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 15:02
Козак описал заседание контактной группы по Донбассу с помощью анекдота
Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти ДНР считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.
Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, и подчеркнул необходимость выполнения Украиной Минских соглашений, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Эксперт объяснил, зачем Зеленский приехал в Донбасс
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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