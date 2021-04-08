https://ria.ru/20210408/zelenskiy-1727398743.html

Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе

Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:16

2021-04-08T16:16

2021-04-08T19:00

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денис пушилин

украина

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса.Военнослужащие рассказали ему о ситуации в зоне боевых действий. Зеленский поблагодарил их за службу и вручил государственные награды и подарки. Затем он вместе с военными пообедал в солдатской столовой.Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти ДНР считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.Президент России Владимир Путин в сегодняшнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, и подчеркнул необходимость выполнения Украиной Минских соглашений, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

https://ria.ru/20210408/donbass-1727382838.html

https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html

россия

донецкая народная республика

украина

донбасс

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, донбасс, владимир зеленский, в мире