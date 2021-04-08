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Козак прокомментировал поездку Зеленского в Донбасс
Козак прокомментировал поездку Зеленского в Донбасс
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с обострением в регионе. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:06
2021-04-08T15:27
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
дмитрий козак
москва
оон
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения."Поездка господина Зеленского – это один из элементов информационной работы, пиар-активности, которую проводят все политики, включая Зеленского. В данном случае он хочет продемонстрировать, что он является главнокомандующим", - сказал Козак на пресс-конференции."Приведет ли его поездка к обострению ситуации? Он имеет право ездить по всей территории Украины, может приехать на Донбасс, никаких проблем нет, ему так окажут теплый прием. Я не думаю, что его поездка на Донбасс будет связана с обострением", - указал он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, дмитрий козак, москва, оон, украина, в мире, донбасс

Козак прокомментировал поездку Зеленского в Донбасс

15:06 08.04.2021 (обновлено: 15:27 08.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
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"Поездка господина Зеленского – это один из элементов информационной работы, пиар-активности, которую проводят все политики, включая Зеленского. В данном случае он хочет продемонстрировать, что он является главнокомандующим", - сказал Козак на пресс-конференции.
"Приведет ли его поездка к обострению ситуации? Он имеет право ездить по всей территории Украины, может приехать на Донбасс, никаких проблем нет, ему так окажут теплый прием. Я не думаю, что его поездка на Донбасс будет связана с обострением", - указал он.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
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В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДмитрий КозакМоскваООНУкраинаВ миреДонбасс
 
 
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