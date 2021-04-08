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Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой
Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции, сообщила пресс-служба его офиса. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:14
2021-04-08T16:16
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции, сообщила пресс-служба его офиса.В самопровозглашенной Донецкой народной республике опасаются, что этот визит приведет к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения."Мы не исключаем продолжения огневых провокаций противника для создания картинки эскалации для западных партнеров и обвинения нас в несоблюдении режима прекращения огня", — заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, все это говорит о том, что Киев готов возобновить полномасштабные боевые действия.В Москве обстановку на линии соприкосновения назвали пугающей и отметили, что пока не видят намерений Киева успокоиться и взять под контроль свои подразделения. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта, поэтому, по его словам, она не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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ситуация в днр и лнр, владимир зеленский

Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой

11:14 08.04.2021 (обновлено: 16:16 08.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции, сообщила пресс-служба его офиса.

"Глава государства <…> едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", — говорится в сообщении.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике опасаются, что этот визит приведет к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения.
"Мы не исключаем продолжения огневых провокаций противника для создания картинки эскалации для западных партнеров и обвинения нас в несоблюдении режима прекращения огня", — заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, все это говорит о том, что Киев готов возобновить полномасштабные боевые действия.
В Москве обстановку на линии соприкосновения назвали пугающей и отметили, что пока не видят намерений Киева успокоиться и взять под контроль свои подразделения. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта, поэтому, по его словам, она не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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