https://ria.ru/20210408/zelenskiy-1727329027.html

Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой

Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции, сообщила пресс-служба его офиса. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:14

2021-04-08T11:14

2021-04-08T16:16

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727403485_0:34:1043:621_1920x0_80_0_0_1ebd6181f349ff88649f4b77e9c3b7ac.jpg

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции, сообщила пресс-служба его офиса.В самопровозглашенной Донецкой народной республике опасаются, что этот визит приведет к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения."Мы не исключаем продолжения огневых провокаций противника для создания картинки эскалации для западных партнеров и обвинения нас в несоблюдении режима прекращения огня", — заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, все это говорит о том, что Киев готов возобновить полномасштабные боевые действия.В Москве обстановку на линии соприкосновения назвали пугающей и отметили, что пока не видят намерений Киева успокоиться и взять под контроль свои подразделения. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта, поэтому, по его словам, она не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, но использует свое влияние для выполнения соглашений.

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, владимир зеленский