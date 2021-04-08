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В офисе Зеленского прокомментировали слова пресс-секретаря о языке
В офисе Зеленского прокомментировали слова пресс-секретаря о языке
Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке" является ее частным мнением, офис главы государства "не поднимает языковой... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:57
2021-04-08T23:39
россия
кирилл тимошенко
юлия мендель
новые времена
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке" является ее частным мнением, офис главы государства "не поднимает языковой вопрос", заявил замглавы офиса Кирилл Тимошенко.Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть "украинский русский"."Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Прим. ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (России. — Прим. ред.)", — сказал Тимошенко в эфире радио "Новое время" в четверг.Ранее министр внутренних дел Украины выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он принадлежит украинцам, является языком общения и культуры и на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210405/yazyk-1604333624.html
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россия, кирилл тимошенко, юлия мендель, новые времена, владимир зеленский, украина, в мире

В офисе Зеленского прокомментировали слова пресс-секретаря о языке

15:57 08.04.2021 (обновлено: 23:39 08.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке" является ее частным мнением, офис главы государства "не поднимает языковой вопрос", заявил замглавы офиса Кирилл Тимошенко.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть "украинский русский".
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 17:35
Языковой омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском" языке
"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Прим. ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (России. — Прим. ред.)", — сказал Тимошенко в эфире радио "Новое время" в четверг.
Ранее министр внутренних дел Украины выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он принадлежит украинцам, является языком общения и культуры и на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 13:45
В Госдуме оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
 
РоссияКирилл ТимошенкоЮлия МендельНовые временаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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