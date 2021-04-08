https://ria.ru/20210408/yazyk-1727393687.html

В офисе Зеленского прокомментировали слова пресс-секретаря о языке

В офисе Зеленского прокомментировали слова пресс-секретаря о языке

Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке" является ее частным мнением, офис главы государства "не поднимает языковой... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:57

2021-04-08T15:57

2021-04-08T23:39

россия

кирилл тимошенко

юлия мендель

новые времена

владимир зеленский

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Слова пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об "украинском русском языке" является ее частным мнением, офис главы государства "не поднимает языковой вопрос", заявил замглавы офиса Кирилл Тимошенко.Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть "украинский русский"."Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Прим. ред.) о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (России. — Прим. ред.)", — сказал Тимошенко в эфире радио "Новое время" в четверг.Ранее министр внутренних дел Украины выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он принадлежит украинцам, является языком общения и культуры и на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210405/yazyk-1604333624.html

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россия, кирилл тимошенко, юлия мендель, новые времена, владимир зеленский, украина, в мире