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Экс-глава ГИБДД Новгородской области получил 7,5 года колонии за взятки
Экс-глава ГИБДД Новгородской области получил 7,5 года колонии за взятки
Бывший начальник управления ГИБДД по Новгородской области Владимир Лонский за взятки приговорен к 7,5 годам лишения свободы, а также штрафу в размере более 1,5... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T21:53
2021-04-08T21:55
новгородская область
сольцы
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Бывший начальник управления ГИБДД по Новгородской области Владимир Лонский за взятки приговорен к 7,5 годам лишения свободы, а также штрафу в размере более 1,5 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура региона.Как установил суд, в феврале 2019 года Лонский получил от генерального директора компании "Стоун Логистика" взятку в размере 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью около 4 тысяч рублей за организацию сопровождения перевозки крупногабаритного груза (транспортного шлюза) по Новгородской области патрульным автомобилем ГИБДД.Также в мае 2019 года подсудимый, помогая знакомому в строительстве гаража в городе Сольцы, "за беспрепятственное выполнение ООО "Техносфера" дорожных работ получил от организации взятку в виде асфальтобетонной крошки общим объемом 21 кубометр", уточняет областная прокуратура.Лонский, который частично признал вину, осужден по статьям "получение взятки в крупном размере" и "получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей"."Приговором суда Лонскому… назначено наказание в виде­­­­­­­­­­­­­­­ 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере более 1,5 миллиона рублей, с запретом занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок пять лет", - говорится в сообщении.Также экс-главе регионального управления ГИБДД назначено 100 тысяч рублей штрафа по статье за взятку в размере менее 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727420662.html
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новгородская область, сольцы, происшествия

Экс-глава ГИБДД Новгородской области получил 7,5 года колонии за взятки

21:53 08.04.2021 (обновлено: 21:55 08.04.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Бывший начальник управления ГИБДД по Новгородской области Владимир Лонский за взятки приговорен к 7,5 годам лишения свободы, а также штрафу в размере более 1,5 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура региона.
Как установил суд, в феврале 2019 года Лонский получил от генерального директора компании "Стоун Логистика" взятку в размере 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью около 4 тысяч рублей за организацию сопровождения перевозки крупногабаритного груза (транспортного шлюза) по Новгородской области патрульным автомобилем ГИБДД.
Также в мае 2019 года подсудимый, помогая знакомому в строительстве гаража в городе Сольцы, "за беспрепятственное выполнение ООО "Техносфера" дорожных работ получил от организации взятку в виде асфальтобетонной крошки общим объемом 21 кубометр", уточняет областная прокуратура.
Лонский, который частично признал вину, осужден по статьям "получение взятки в крупном размере" и "получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей".
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"Приговором суда Лонскому… назначено наказание в виде­­­­­­­­­­­­­­­ 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере более 1,5 миллиона рублей, с запретом занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок пять лет", - говорится в сообщении.
Также экс-главе регионального управления ГИБДД назначено 100 тысяч рублей штрафа по статье за взятку в размере менее 10 тысяч рублей.
 
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