https://ria.ru/20210408/vysylka-1727304613.html

В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США

В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США

Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:42

2021-04-08T08:42

2021-04-08T08:45

россия

владимир джабаров

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ."В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что в таких ситуациях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".Сенатор также отметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

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россия, владимир джабаров, джо байден, сша, политика