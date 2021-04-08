Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/vysylka-1727304613.html
В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США
В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США
Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:42
2021-04-08T08:45
россия
владимир джабаров
джо байден
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ."В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что в таких ситуациях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".Сенатор также отметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8d09de248d5567c2c6e879bab0be85a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир джабаров, джо байден, сша, политика

В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США

08:42 08.04.2021 (обновлено: 08:45 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:12
Президент Литвы планирует добиваться от ЕС новых санкций против России
"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что в таких ситуациях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".
Сенатор также отметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.
"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", - сказал Джабаров. Законодатель подчеркнул, что за последнее время мировая экономика сильно изменилась, на смену традиционным валютам приходят цифровые.
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
 
РоссияВладимир ДжабаровДжо БайденСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58"Известия" сообщили о готовящейся хакерской атаке на счета россиян
04:53Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
04:50В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
Лента новостейМолния