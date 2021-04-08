https://ria.ru/20210408/vysylka-1727304613.html
В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США
В Совфеде заявили о зеркальных мерах в случае высылки дипломатов из США
Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:42
2021-04-08T08:42
2021-04-08T08:45
россия
владимир джабаров
джо байден
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ."В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что в таких ситуациях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".Сенатор также отметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
https://ria.ru/20210407/sanktsii-1727187030.html
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8d09de248d5567c2c6e879bab0be85a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, джо байден, сша, политика
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.
"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что в таких ситуациях, в соответствии с международными нормами, "применяются зеркальные меры".
Сенатор также отметил, что Вашингтон уже не знает, какие резервы использовать для санкционного давления на Россию.
"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от нее обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", - сказал Джабаров. Законодатель подчеркнул, что за последнее время мировая экономика сильно изменилась, на смену традиционным валютам приходят цифровые.
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.