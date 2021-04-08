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Голикова рассказала об эффекте от выплат на детей от трех до семи лет

Голикова рассказала об эффекте от выплат на детей от трех до семи лет

Выплата на детей от 3 до 7 лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:44

2021-04-08T14:44

2021-04-08T15:05

россия

татьяна голикова

владимир путин

краснодарский край

алтайский край

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Выплата на детей от 3 до 7 лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы вместе с регионами проводит оценку влияния этой меры (выплаты на детей от 3 до 7 лет - ред.) на выход семей из бедности. По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32% семей до 55%", - сказала Голикова на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.По ее словам, заявление о назначении или переназначении пособия на детей от 3 до 7 лет в новом размере принимаются с 1 апреля, и на утро 8 апреля на портале госуслуг было подано почти 846 тысяч заявлений. Лидерами являются Краснодарский край, Башкирия и Алтайский край.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно. Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря текущего года.

https://ria.ru/20210406/matkapital-1604399973.html

россия

краснодарский край

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, владимир путин, краснодарский край, алтайский край, общество