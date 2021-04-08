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В Югре врачи удалили подростку гигантскую опухоль, которую он не замечал
В Югре врачи удалили подростку гигантскую опухоль, которую он не замечал
В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у подростка 20-сантиметровую опухоль, которую юноша не замечал, сообщил департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:02
2021-04-08T09:02
2021-04-08T13:34
хорошие новости
нижневартовск
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — РИА Новости. В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у подростка 20-сантиметровую опухоль, которую юноша не замечал, сообщил департамент здравоохранения региона.Жизни юноши ничего не угрожает. В депздраве отметили, что молодой человек не замечал присутствия опухоли в организме, однако, как предполагают специалисты, зачатки новообразования появились у него еще во время внутриутробного развития, а затем оно формировалось по мере роста самого ребенка. Опухоль обнаружили, когда подросток проходил плановое обследование легких.Удивил медиков и размер удаленной опухоли, который, как отмечают врачи, в три-четыре раза больше тех, что обычно встречаются среди подобных новообразований. У юноши она занимала треть грудной клетки, влияя на крупные сосуды, поэтому операция была сложной из-за риска большого кровотечения. Ближайшие полгода за юным пациентом будет наблюдать онколог, а заключение по опухоли даст московский онкоцентр имени Блохина, куда на исследование отправлены образцы анализов подростка, добавили в департаменте.
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нижневартовск
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — РИА Новости.
В Нижневартовске
(ХМАО) врачи удалили у подростка 20-сантиметровую опухоль, которую юноша не замечал, сообщил департамент здравоохранения региона.
"Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы провели редкую операцию по удалению гигантской опухоли у 17-летнего пациента. Двадцатисантиметровое новообразование нарушало работу внутренних органов: сдавило пищевод и сдвинуло легкое", — говорится в сообщении.
Жизни юноши ничего не угрожает. В депздраве отметили, что молодой человек не замечал присутствия опухоли в организме, однако, как предполагают специалисты, зачатки новообразования появились у него еще во время внутриутробного развития, а затем оно формировалось по мере роста самого ребенка. Опухоль обнаружили, когда подросток проходил плановое обследование легких.
Удивил медиков и размер удаленной опухоли, который, как отмечают врачи, в три-четыре раза больше тех, что обычно встречаются среди подобных новообразований. У юноши она занимала треть грудной клетки, влияя на крупные сосуды, поэтому операция была сложной из-за риска большого кровотечения. Ближайшие полгода за юным пациентом будет наблюдать онколог, а заключение по опухоли даст московский онкоцентр имени Блохина, куда на исследование отправлены образцы анализов подростка, добавили в департаменте.