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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210408/vrachi-1727307026.html
В Югре врачи удалили подростку гигантскую опухоль, которую он не замечал
В Югре врачи удалили подростку гигантскую опухоль, которую он не замечал
В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у подростка 20-сантиметровую опухоль, которую юноша не замечал, сообщил департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:02
2021-04-08T13:34
хорошие новости
нижневартовск
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — РИА Новости. В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у подростка 20-сантиметровую опухоль, которую юноша не замечал, сообщил департамент здравоохранения региона.Жизни юноши ничего не угрожает. В депздраве отметили, что молодой человек не замечал присутствия опухоли в организме, однако, как предполагают специалисты, зачатки новообразования появились у него еще во время внутриутробного развития, а затем оно формировалось по мере роста самого ребенка. Опухоль обнаружили, когда подросток проходил плановое обследование легких.Удивил медиков и размер удаленной опухоли, который, как отмечают врачи, в три-четыре раза больше тех, что обычно встречаются среди подобных новообразований. У юноши она занимала треть грудной клетки, влияя на крупные сосуды, поэтому операция была сложной из-за риска большого кровотечения. Ближайшие полгода за юным пациентом будет наблюдать онколог, а заключение по опухоли даст московский онкоцентр имени Блохина, куда на исследование отправлены образцы анализов подростка, добавили в департаменте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/vrach-1604005384.html
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нижневартовск

В Югре врачи удалили подростку гигантскую опухоль, которую он не замечал

09:02 08.04.2021 (обновлено: 13:34 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — РИА Новости. В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у подростка 20-сантиметровую опухоль, которую юноша не замечал, сообщил департамент здравоохранения региона.

"Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы провели редкую операцию по удалению гигантской опухоли у 17-летнего пациента. Двадцатисантиметровое новообразование нарушало работу внутренних органов: сдавило пищевод и сдвинуло легкое", — говорится в сообщении.

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Жизни юноши ничего не угрожает. В депздраве отметили, что молодой человек не замечал присутствия опухоли в организме, однако, как предполагают специалисты, зачатки новообразования появились у него еще во время внутриутробного развития, а затем оно формировалось по мере роста самого ребенка. Опухоль обнаружили, когда подросток проходил плановое обследование легких.
Удивил медиков и размер удаленной опухоли, который, как отмечают врачи, в три-четыре раза больше тех, что обычно встречаются среди подобных новообразований. У юноши она занимала треть грудной клетки, влияя на крупные сосуды, поэтому операция была сложной из-за риска большого кровотечения. Ближайшие полгода за юным пациентом будет наблюдать онколог, а заключение по опухоли даст московский онкоцентр имени Блохина, куда на исследование отправлены образцы анализов подростка, добавили в департаменте.
 
Хорошие новостиНижневартовск
 
 
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