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В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма
В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма
Одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T05:43
2021-04-08T12:08
россия
дон
азовское море
марат хуснуллин
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.По его словам, задача этого исследования — определить подводный бассейн пресной воды и возможность ее применения в бытовых нуждах.Кроме того, добавил он, параллельно идет разработка подземных месторождений воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.Как заявлял президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.Крым испытывает серьезные проблемы с водоснабжением из-за того, что в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они обмелели из-за скудных осадков.В некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство выделило на решение этой проблемы около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210405/krym-1604253316.html
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россия
дон
азовское море
симферополь
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россия, дон, азовское море, марат хуснуллин, симферополь, республика крым, общество

В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма

05:43 08.04.2021 (обновлено: 12:08 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
По его словам, задача этого исследования — определить подводный бассейн пресной воды и возможность ее применения в бытовых нуждах.
"Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", — сказал вице-премьер.
Кроме того, добавил он, параллельно идет разработка подземных месторождений воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Как заявлял президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.
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В некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство выделило на решение этой проблемы около 50 миллиардов рублей.
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