https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html

В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма

В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма

Одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T05:43

2021-04-08T05:43

2021-04-08T12:08

россия

дон

азовское море

марат хуснуллин

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.По его словам, задача этого исследования — определить подводный бассейн пресной воды и возможность ее применения в бытовых нуждах.Кроме того, добавил он, параллельно идет разработка подземных месторождений воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.Как заявлял президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.Крым испытывает серьезные проблемы с водоснабжением из-за того, что в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они обмелели из-за скудных осадков.В некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство выделило на решение этой проблемы около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210405/krym-1604253316.html

https://ria.ru/20210328/krym-1603175180.html

россия

дон

азовское море

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дон, азовское море, марат хуснуллин, симферополь, республика крым, общество