В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма
05:43 08.04.2021 (обновлено: 12:08 08.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Одна из ведущих компаний приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
По его словам, задача этого исследования — определить подводный бассейн пресной воды и возможность ее применения в бытовых нуждах.
"Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", — сказал вице-премьер.
Кроме того, добавил он, параллельно идет разработка подземных месторождений воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Как заявлял президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.
Крым испытывает серьезные проблемы с водоснабжением из-за того, что в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они обмелели из-за скудных осадков.
В некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство выделило на решение этой проблемы около 50 миллиардов рублей.
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