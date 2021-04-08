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Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Банковские вклады могут уберечь сбережения от инфляционных издержек, но при относительно низкой инфляции и при средней ставке 8-9 процентов, рассказал агентству РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:22
2021-04-08T01:22
антон рогачевский
россия
вклады
синергия
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Банковские вклады могут уберечь сбережения от инфляционных издержек, но при относительно низкой инфляции и при средней ставке 8-9 процентов, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Антон Рогачевский.По его мнению, с учетом текущей макроэкономической ситуации и ключевой ставки Банка России, депозиты не самый выгодный инструмент для инвестиций. "Остается вопрос, когда есть смысл возвращаться к данному инструменту. На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9 процентов при условии, конечно, снижения инфляции", – подчеркнул Рогачевский.
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антон рогачевский, россия, вклады, синергия, деньги, общество, экономика

Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты

01:22 08.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВ банке
В банке - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
В банке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Банковские вклады могут уберечь сбережения от инфляционных издержек, но при относительно низкой инфляции и при средней ставке 8-9 процентов, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Антон Рогачевский.
"На текущий момент перспектив вложения во вклады не видно. Объясняется всё довольно просто: сейчас у банков нет потребностей в быстрых деньгах, свободных средств хватает, из этого вытекают низкие ставки по вкладам", – обращает внимание эксперт.
По его мнению, с учетом текущей макроэкономической ситуации и ключевой ставки Банка России, депозиты не самый выгодный инструмент для инвестиций.
"Остается вопрос, когда есть смысл возвращаться к данному инструменту. На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9 процентов при условии, конечно, снижения инфляции", – подчеркнул Рогачевский.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Антон РогачевскийРоссияВкладыСинергияДеньгиОбществоЭкономика
 
 
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