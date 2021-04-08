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Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Банковские вклады могут уберечь сбережения от инфляционных издержек, но при относительно низкой инфляции и при средней ставке 8-9 процентов, рассказал агентству РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:22
2021-04-08T01:22
2021-04-08T01:22
антон рогачевский
россия
вклады
синергия
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Банковские вклады могут уберечь сбережения от инфляционных издержек, но при относительно низкой инфляции и при средней ставке 8-9 процентов, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Антон Рогачевский.По его мнению, с учетом текущей макроэкономической ситуации и ключевой ставки Банка России, депозиты не самый выгодный инструмент для инвестиций. "Остается вопрос, когда есть смысл возвращаться к данному инструменту. На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9 процентов при условии, конечно, снижения инфляции", – подчеркнул Рогачевский.
https://ria.ru/20210407/schet-1727114927.html
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антон рогачевский, россия, вклады, синергия, деньги, общество, экономика