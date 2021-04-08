Россияне стали пренебрегать правилами защиты от вирусов, заявила Попова

"Мы все-таки стали пренебрегать всеми теми правилами, которые так хорошо выполняли в зимний период, еще в начале марта. А сейчас солнышко, уже вроде как и заболеваемость падает, цифры каждый день все ниже и ниже – и народ расслабился, это правда. Этого сейчас нельзя допустить, потому что коварный вирус, и все они очень коварны, ждут того, чтобы вернуться к своим позициям", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".