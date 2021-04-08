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Россияне стали пренебрегать правилами защиты от вирусов, заявила Попова
Россияне стали пренебрегать правилами защиты от вирусов, заявила Попова
Россияне в последнее время стали пренебрегать правилами профилактики распространения вирусов, что недопустимо, так как любой вирус "очень коварен" и готов... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:12
2021-04-08T16:12
2021-04-08T16:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне в последнее время стали пренебрегать правилами профилактики распространения вирусов, что недопустимо, так как любой вирус "очень коварен" и готов "вернуться к своим позициям", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.За последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавирусной инфекции, всего в стране COVID-19 перенесли 4 614 834 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество