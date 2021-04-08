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"Вектор" не выявил новых нежелательных реакций на "ЭпиВакКорону"
"Вектор" не выявил новых нежелательных реакций на "ЭпиВакКорону"
Новых нежелательных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" не выявлено, она практически не вызывает побочных эффектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:06
2021-04-08T10:06
2021-04-08T10:20
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новых нежелательных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" не выявлено, она практически не вызывает побочных эффектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество