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"Вектор" не выявил новых нежелательных реакций на "ЭпиВакКорону"

"Вектор" не выявил новых нежелательных реакций на "ЭпиВакКорону"

Новых нежелательных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" не выявлено, она практически не вызывает побочных эффектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:06

2021-04-08T10:06

2021-04-08T10:20

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новых нежелательных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" не выявлено, она практически не вызывает побочных эффектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество