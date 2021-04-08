Минздрав объяснил, какие документы нужны для вакцинации
13:11 08.04.2021 (обновлено: 13:27 08.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Для вакцинации от коронавируса россиянам нужно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Для граждан России нужен паспорт и полис ОМС", - сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса журналистам пояснили, что в РФ пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID, так как сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны.
Приоритет россиян в вопросах вакцинации подтвердил и замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. При этом он отметил, что соотечественники, проживающие за рубежом, могут приехать в Россию для вакцинации. Главное, чтобы у них было российское гражданство.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.