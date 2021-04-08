https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727358329.html

Минздрав объяснил, какие документы нужны для вакцинации

Минздрав объяснил, какие документы нужны для вакцинации

Для вакцинации от коронавируса россиянам нужно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:11

2021-04-08T13:11

2021-04-08T13:27

распространение коронавируса

олег гриднев

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Для вакцинации от коронавируса россиянам нужно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса журналистам пояснили, что в РФ пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID, так как сейчас в России вакцинируют от коронавируса только граждан страны.Приоритет россиян в вопросах вакцинации подтвердил и замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. При этом он отметил, что соотечественники, проживающие за рубежом, могут приехать в Россию для вакцинации. Главное, чтобы у них было российское гражданство.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гриднев, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество