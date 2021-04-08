https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727339892.html

В "Векторе" оценили возможность вакцинации детей "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" оценили возможность вакцинации детей "ЭпиВакКороной"

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" в этом году, скорее всего, не будет доступна для детей, исследования вакцины на детях займут не менее 180 дней, проверять РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:58

2021-04-08T11:58

2021-04-08T12:03

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" в этом году, скорее всего, не будет доступна для детей, исследования вакцины на детях займут не менее 180 дней, проверять вакцину планируется и на новорожденных, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Скорее всего, нет", - сказал Максютов, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что обычно клинические исследования проводятся в течение 270 дней, 180 дней – для третьей-четвертой стадии.Первый этап клинических исследований планируется провести на подростках возраста 15-17 лет, далее они будут продолжены на младших возрастных группах. Исследования проводятся последовательно, начиная с детей старшего возраста и заканчивая новорожденными."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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