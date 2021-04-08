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В "Векторе" рассказали о планах по вакцинации россиян "ЭпиВакКороной"
В "Векторе" рассказали о планах по вакцинации россиян "ЭпиВакКороной"
Более 20 тысяч россиян уже привиты вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", до конца года планируется вакцинировать этим препаратом не менее 5 миллионов... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:01
2021-04-08T09:01
2021-04-08T12:04
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вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч россиян уже привиты вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", до конца года планируется вакцинировать этим препаратом не менее 5 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Сейчас привито немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек. Как раз, когда мы с Вами беседуем, более чем в 40 субъектов Российской Федерации направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Иными словами, начинается действительно массовая вакцинация", - сказал Максютов."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество