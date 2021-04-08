https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727306732.html

В "Векторе" рассказали о планах по вакцинации россиян "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" рассказали о планах по вакцинации россиян "ЭпиВакКороной"

Более 20 тысяч россиян уже привиты вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", до конца года планируется вакцинировать этим препаратом не менее 5 миллионов... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:01

2021-04-08T09:01

2021-04-08T12:04

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч россиян уже привиты вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", до конца года планируется вакцинировать этим препаратом не менее 5 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Сейчас привито немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек. Как раз, когда мы с Вами беседуем, более чем в 40 субъектов Российской Федерации направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Иными словами, начинается действительно массовая вакцинация", - сказал Максютов."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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