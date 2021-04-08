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В "Векторе" рассказали о влиянии мутаций на эффективность "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" рассказали о влиянии мутаций на эффективность "ЭпиВакКороны"
Анализ мутаций коронавируса показывает, что в южноафриканском, бразильском и нигерийском варианте вируса не затронуты участки, которые важны для эффективного... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:45
2021-04-08T10:45
2021-04-08T12:02
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Анализ мутаций коронавируса показывает, что в южноафриканском, бразильском и нигерийском варианте вируса не затронуты участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКороны", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Мы регулярно проводим анализ мутаций и видим, что в южноафриканском варианте, бразильском, нигерийском не затронуты участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона", - сказал Максютов.Он уточнил, что экспериментально была показана эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" в отношении британского варианта коронавируса. Подобные работы ведутся и в отношении южноафриканского штамма, результат ожидается в ближайшие недели."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>
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