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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727314369.html
"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах
"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:03
2021-04-08T12:03
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других странах, интерес к данной вакцине есть, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов."Мы планируем это сделать. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть. Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений", - сказал Максютов, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что приоритетом остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты россиян."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах

10:03 08.04.2021 (обновлено: 12:03 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ГоленковМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других странах, интерес к данной вакцине есть, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.
"Мы планируем это сделать. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть. Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений", - сказал Максютов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что приоритетом остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты россиян.
"ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
Читайте полный текст интервью >>>
 
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