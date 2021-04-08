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"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах
"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:03
2021-04-08T10:03
2021-04-08T12:03
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других странах, интерес к данной вакцине есть, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов."Мы планируем это сделать. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть. Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений", - сказал Максютов, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что приоритетом остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты россиян."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество