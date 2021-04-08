https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727314369.html

"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах

"Вектор" подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:03

2021-04-08T10:03

2021-04-08T12:03

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других странах, интерес к данной вакцине есть, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов."Мы планируем это сделать. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть. Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений", - сказал Максютов, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что приоритетом остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты россиян."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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