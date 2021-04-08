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Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны"
Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны"
Пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" планируется завершить в конце лета 2021 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:45
2021-04-08T09:45
2021-04-08T12:03
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" планируется завершить в конце лета 2021 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."В конце лета 2021 года", - сказал Максютов, отвечая на соответствующий вопрос."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>
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