https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727305184.html

В "Векторе" рассказали о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"

В "Векторе" рассказали о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"

Более 1,2 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" было выпущено в феврале-марте, полных комплектов препарата 600 тысяч, темпы производства планируется значительно... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:51

2021-04-08T08:51

2021-04-08T12:04

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

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россия

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 1,2 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" было выпущено в феврале-марте, полных комплектов препарата 600 тысяч, темпы производства планируется значительно нарастить, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."В 2021 году, за февраль и март, нами было совместно произведено более 1 миллиона 200 тысяч доз вакцины, что соответствует 600 тысячам полных комплектов. С помощью наших индустриальных партнеров "ЭпиВак", "Вектор-БиАльгам" и "Герофарм" мы рассчитываем значительно нарастить темпы выпуска вакцины и к лету выйти на объем производства в пять миллионов доз в месяц", - сказал Максютов.Он уточнил, что в настоящее время вакцина "ЭпиВакКорона" выпускается на двух площадках: в центре "Вектор" и в компании "Вектор-БиАльгам"."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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