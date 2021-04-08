https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727305184.html
В "Векторе" рассказали о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"
В "Векторе" рассказали о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"
Более 1,2 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" было выпущено в феврале-марте, полных комплектов препарата 600 тысяч, темпы производства планируется значительно... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:51
2021-04-08T08:51
2021-04-08T12:04
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 1,2 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" было выпущено в феврале-марте, полных комплектов препарата 600 тысяч, темпы производства планируется значительно нарастить, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."В 2021 году, за февраль и март, нами было совместно произведено более 1 миллиона 200 тысяч доз вакцины, что соответствует 600 тысячам полных комплектов. С помощью наших индустриальных партнеров "ЭпиВак", "Вектор-БиАльгам" и "Герофарм" мы рассчитываем значительно нарастить темпы выпуска вакцины и к лету выйти на объем производства в пять миллионов доз в месяц", - сказал Максютов.Он уточнил, что в настоящее время вакцина "ЭпиВакКорона" выпускается на двух площадках: в центре "Вектор" и в компании "Вектор-БиАльгам"."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b4ea66b5f6ad09d54b98bac06d173d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество