США обвинили Россию в наращивании войск рядом с Украиной
20:45 08.04.2021 (обновлено: 04:45 09.04.2021)
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты фиксируют наибольшую с 2014 года численность российских военных у границ Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"США обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая наращивание перемещений войск РФ возле украинских границ. У России сейчас сосредоточено больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.