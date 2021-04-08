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Бальбек пошутил над учениями Украины в Черном море
Бальбек пошутил над учениями Украины в Черном море
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал начало внезапных учений Украины в Черном море, иронично заметив, что украинские военные "запишут... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:24
2021-04-08T18:59
руслан бальбек
черное море
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал начало внезапных учений Украины в Черном море, иронично заметив, что украинские военные "запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё".Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море. Добавлялось, что маневры проходят на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также обострения обстановки в регионе."Если в Киеве думают, что украинские учения в Черном море наведут страх, то они сильно погорячились. Может, с точки зрения их оборонного ведомства это и великое событие, но в оперативно-тактическом плане - даже не берётся в расчёт. Ну, походят за морем друг за другом, запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё. Все возможности исчерпаны. Но зато по бравым докладам, которые полетят в Киев, в Крыму чуть ли в подвалы прятаться от страха не побежали. Вся их военная доктрина на вранье построена", - сказал Бальбек РИА Новости.
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руслан бальбек, черное море, владимир зеленский, украина, в мире

Бальбек пошутил над учениями Украины в Черном море

17:24 08.04.2021 (обновлено: 18:59 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал начало внезапных учений Украины в Черном море, иронично заметив, что украинские военные "запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё".
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море. Добавлялось, что маневры проходят на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также обострения обстановки в регионе.
"Если в Киеве думают, что украинские учения в Черном море наведут страх, то они сильно погорячились. Может, с точки зрения их оборонного ведомства это и великое событие, но в оперативно-тактическом плане - даже не берётся в расчёт. Ну, походят за морем друг за другом, запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё. Все возможности исчерпаны. Но зато по бравым докладам, которые полетят в Киев, в Крыму чуть ли в подвалы прятаться от страха не побежали. Вся их военная доктрина на вранье построена", - сказал Бальбек РИА Новости.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 18:10
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Руслан БальбекЧерное мореВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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