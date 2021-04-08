https://ria.ru/20210408/ukraina-1727411803.html

Бальбек пошутил над учениями Украины в Черном море

Бальбек пошутил над учениями Украины в Черном море

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал начало внезапных учений Украины в Черном море, иронично заметив, что украинские военные "запишут... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:24

2021-04-08T17:24

2021-04-08T18:59

руслан бальбек

черное море

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал начало внезапных учений Украины в Черном море, иронично заметив, что украинские военные "запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё".Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море. Добавлялось, что маневры проходят на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также обострения обстановки в регионе."Если в Киеве думают, что украинские учения в Черном море наведут страх, то они сильно погорячились. Может, с точки зрения их оборонного ведомства это и великое событие, но в оперативно-тактическом плане - даже не берётся в расчёт. Ну, походят за морем друг за другом, запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё. Все возможности исчерпаны. Но зато по бравым докладам, которые полетят в Киев, в Крыму чуть ли в подвалы прятаться от страха не побежали. Вся их военная доктрина на вранье построена", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210407/nato-1727252049.html

черное море

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руслан бальбек, черное море, владимир зеленский, украина, в мире