Бальбек пошутил над учениями Украины в Черном море
17:24 08.04.2021 (обновлено: 18:59 08.04.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал начало внезапных учений Украины в Черном море, иронично заметив, что украинские военные "запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё".
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море. Добавлялось, что маневры проходят на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также обострения обстановки в регионе.
"Если в Киеве думают, что украинские учения в Черном море наведут страх, то они сильно погорячились. Может, с точки зрения их оборонного ведомства это и великое событие, но в оперативно-тактическом плане - даже не берётся в расчёт. Ну, походят за морем друг за другом, запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет - и всё. Все возможности исчерпаны. Но зато по бравым докладам, которые полетят в Киев, в Крыму чуть ли в подвалы прятаться от страха не побежали. Вся их военная доктрина на вранье построена", - сказал Бальбек РИА Новости.