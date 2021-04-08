Посол Украины призвал Германию помочь Киеву модернизировать армию
16:25 08.04.2021 (обновлено: 17:33 08.04.2021)
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию "отложить отговорки" и помочь Киеву укрепить обороноспособность и модернизировать вооруженные силы.
Как заявил Мельник в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Украина ждет, что ее "как можно скорее" примут в НАТО.
Посол подчеркнул, что Германия как "четвертый крупнейший экспортер оружия в мире должна отложить все отговорки и наконец поддержать Украину, с тем чтобы укрепить ее обороноспособность и модернизировать вооруженные силы".
Мельник также обвинил РФ в стягивании сил к границе с Украиной и подготовке к нападению.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. В апреле 2021 года представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявляла, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.