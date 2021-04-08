https://ria.ru/20210408/ukraina-1727400575.html

Посол Украины призвал Германию помочь Киеву модернизировать армию

Посол Украины призвал Германию помочь Киеву модернизировать армию

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию "отложить отговорки" и помочь Киеву укрепить обороноспособность и модернизировать вооруженные силы. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:25

2021-04-08T16:25

2021-04-08T17:33

ульрике деммер

андрей мельник

верховная рада украины

нато

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию "отложить отговорки" и помочь Киеву укрепить обороноспособность и модернизировать вооруженные силы.Как заявил Мельник в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Украина ждет, что ее "как можно скорее" примут в НАТО.Мельник также обвинил РФ в стягивании сил к границе с Украиной и подготовке к нападению.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. В апреле 2021 года представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявляла, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

германия

украина

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ульрике деммер, андрей мельник, верховная рада украины, нато, германия, украина, в мире