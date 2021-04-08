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Россия не собирается ограничивать суверенитет Украины, заявил Козак
Россия не собирается ограничивать суверенитет Украины, заявил Козак
РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:32
2021-04-08T15:38
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
дмитрий песков
дмитрий козак
москва
оон
в мире
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории", - сказал Козак журналистам.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, дмитрий козак, москва, оон, в мире, россия, украина

Россия не собирается ограничивать суверенитет Украины, заявил Козак

15:32 08.04.2021 (обновлено: 15:38 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории", - сказал Козак журналистам.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
08:00
Кто и зачем провоцирует Россию разговорами о приеме Украины в НАТО
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Военнослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
15:31
"Начало конца". Козак предостерег Украину от войны в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДмитрий ПесковДмитрий КозакМоскваООНВ миреРоссияУкраина
 
 
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