https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387996.html

Россия не собирается ограничивать суверенитет Украины, заявил Козак

Россия не собирается ограничивать суверенитет Украины, заявил Козак

РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:32

2021-04-08T15:32

2021-04-08T15:38

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

дмитрий песков

дмитрий козак

москва

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россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в соседнем государстве была стабильной, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории", - сказал Козак журналистам.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387825.html

донецкая народная республика

москва

россия

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, дмитрий козак, москва, оон, в мире, россия, украина