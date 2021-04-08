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МИД России с иронией ответил на заявление Пентагона по Украине
МИД России с иронией ответил на заявление Пентагона по Украине
МИД России иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби по ситуации на границе с Украиной. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:22
2021-04-08T12:02
россия
джон кирби
министерство обороны сша
сергей рябков
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москва
сша
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МИД России иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби по ситуации на границе с Украиной.Ранее Кирби заявил, что "полностью непонятно, что там делают россияне".Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск Российской Федерации в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сергей рябков, дмитрий песков, москва, сша, в мире

МИД России с иронией ответил на заявление Пентагона по Украине

10:22 08.04.2021 (обновлено: 12:02 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МИД России иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби по ситуации на границе с Украиной.
Ранее Кирби заявил, что "полностью непонятно, что там делают россияне".
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Вчера, 09:21
Западные страны обсудили "рост военной активности" России у границ Украины

"Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте", — написал МИД России в Telegram-канале.

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск Российской Федерации в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияДжон КирбиМинистерство обороны СШАСергей РябковДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
 
 
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