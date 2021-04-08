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В Совфеде заявили о превращении Украины в расходный материал для США
В Совфеде заявили о превращении Украины в расходный материал для США
Для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть "под танки", считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:21
2021-04-08T09:21
россия
владимир джабаров
польша
сша
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть "под танки", считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию на Украине и "военную активность" России у ее границ. Участники встречи отметили, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала."Уж если литовцы будут учить украинцев, нам ничего не грозит", - сказал Джабаров РИА Новости в четверг.Он подчеркнул, что сейчас идет умышленное нагнетание напряженности со всех сторон, чтобы "сделать Россию страной-изгоем".Сенатор подчеркнул, что если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий". При этом Джабаров подчеркнул, что Украина является частью славянского народа, частью русского мира.Собеседник скептически отнесся к заявлению западных партнеров Киева о том, что они готовы наращивать военный потенциал страны. "США не будут воевать своими солдатами за Украину, не будут даже поставлять им вооружение. Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под "танки", а там видно будет", - сказал он.Сенатор полагает, что нынешняя ситуация не имеет перспектив. В то же время он предупредил, что западные партнеры "играют со огнем", потому что если Россия ответит на один из провокационных выпадов, мало не покажется никому".
https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html
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россия, владимир джабаров, польша, сша, украина, в мире

В Совфеде заявили о превращении Украины в расходный материал для США

09:21 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть "под танки", считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию на Украине и "военную активность" России у ее границ. Участники встречи отметили, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала.
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"Уж если литовцы будут учить украинцев, нам ничего не грозит", - сказал Джабаров РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что сейчас идет умышленное нагнетание напряженности со всех сторон, чтобы "сделать Россию страной-изгоем".
Сенатор подчеркнул, что если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий". При этом Джабаров подчеркнул, что Украина является частью славянского народа, частью русского мира.
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Собеседник скептически отнесся к заявлению западных партнеров Киева о том, что они готовы наращивать военный потенциал страны. "США не будут воевать своими солдатами за Украину, не будут даже поставлять им вооружение. Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под "танки", а там видно будет", - сказал он.
Сенатор полагает, что нынешняя ситуация не имеет перспектив. В то же время он предупредил, что западные партнеры "играют со огнем", потому что если Россия ответит на один из провокационных выпадов, мало не покажется никому".
 
РоссияВладимир ДжабаровПольшаСШАУкраинаВ мире
 
 
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