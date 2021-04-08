https://ria.ru/20210408/ukraina-1727309799.html
В Совфеде заявили о превращении Украины в расходный материал для США
В Совфеде заявили о превращении Украины в расходный материал для США
Для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть "под танки", считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:21
2021-04-08T09:21
2021-04-08T09:21
россия
владимир джабаров
польша
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть "под танки", считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию на Украине и "военную активность" России у ее границ. Участники встречи отметили, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала."Уж если литовцы будут учить украинцев, нам ничего не грозит", - сказал Джабаров РИА Новости в четверг.Он подчеркнул, что сейчас идет умышленное нагнетание напряженности со всех сторон, чтобы "сделать Россию страной-изгоем".Сенатор подчеркнул, что если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий". При этом Джабаров подчеркнул, что Украина является частью славянского народа, частью русского мира.Собеседник скептически отнесся к заявлению западных партнеров Киева о том, что они готовы наращивать военный потенциал страны. "США не будут воевать своими солдатами за Украину, не будут даже поставлять им вооружение. Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под "танки", а там видно будет", - сказал он.Сенатор полагает, что нынешняя ситуация не имеет перспектив. В то же время он предупредил, что западные партнеры "играют со огнем", потому что если Россия ответит на один из провокационных выпадов, мало не покажется никому".
https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html
https://ria.ru/20210407/ukraina-1727211713.html
россия
польша
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, польша, сша, украина, в мире
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Для США Украина
превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть "под танки", считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров
.
Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию на Украине и "военную активность" России у ее границ. Участники встречи отметили, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала.
"Уж если литовцы будут учить украинцев, нам ничего не грозит", - сказал Джабаров РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что сейчас идет умышленное нагнетание напряженности со всех сторон, чтобы "сделать Россию страной-изгоем".
Сенатор подчеркнул, что если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией - "это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий". При этом Джабаров подчеркнул, что Украина является частью славянского народа, частью русского мира.
Собеседник скептически отнесся к заявлению западных партнеров Киева
о том, что они готовы наращивать военный потенциал страны. "США не будут воевать своими солдатами за Украину, не будут даже поставлять им вооружение. Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под "танки", а там видно будет", - сказал он.
Сенатор полагает, что нынешняя ситуация не имеет перспектив. В то же время он предупредил, что западные партнеры "играют со огнем", потому что если Россия ответит на один из провокационных выпадов, мало не покажется никому".