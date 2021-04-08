https://ria.ru/20210408/ukraina-1727295518.html

Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины

Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по Украине и обсудили предполагаемый "рост российской военной активности" на границе с этой страной, РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T03:42

2021-04-08T03:42

2021-04-08T04:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по Украине и обсудили предполагаемый "рост российской военной активности" на границе с этой страной, сообщил Госдепартамент.Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.Также страны пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" вооруженных сил страны.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии России" и передвижении ее войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Москву объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению.Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что американской стороне дали пояснения еще на прошлой неделе. Он также добавил, что в "тональности и перспективе", предложенной Штатами, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными комментариями.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что перемещение войск проходит в пределах российской территории на усмотрение властей. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210407/nato-1727252049.html

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обсе, сергей рябков, дмитрий песков, москва, россия, сша, украина, в мире