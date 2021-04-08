Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:42 08.04.2021 (обновлено: 04:00 08.04.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.
"Лидеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины и обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", — заявил по этому поводу госдеп.
Также страны пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" вооруженных сил страны.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии России" и передвижении ее войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Москву объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что американской стороне дали пояснения еще на прошлой неделе. Он также добавил, что в "тональности и перспективе", предложенной Штатами, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными комментариями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что перемещение войск проходит в пределах российской территории на усмотрение властей. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.