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Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по Украине и обсудили предполагаемый "рост российской военной активности" на границе с этой страной, РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:42
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по Украине и обсудили предполагаемый "рост российской военной активности" на границе с этой страной, сообщил Госдепартамент.Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.Также страны пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" вооруженных сил страны.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии России" и передвижении ее войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Москву объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению.Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что американской стороне дали пояснения еще на прошлой неделе. Он также добавил, что в "тональности и перспективе", предложенной Штатами, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными комментариями.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что перемещение войск проходит в пределах российской территории на усмотрение властей. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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обсе, сергей рябков, дмитрий песков, москва, россия, сша, украина, в мире

Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины

03:42 08.04.2021 (обновлено: 04:00 08.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по Украине и обсудили предполагаемый "рост российской военной активности" на границе с этой страной, сообщил Госдепартамент.
Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны во встрече участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори.

"Лидеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины и обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", — заявил по этому поводу госдеп.

Также страны пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" вооруженных сил страны.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии России" и передвижении ее войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Москву объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что американской стороне дали пояснения еще на прошлой неделе. Он также добавил, что в "тональности и перспективе", предложенной Штатами, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными комментариями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что перемещение войск проходит в пределах российской территории на усмотрение властей. Он подчеркнул, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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