https://ria.ru/20210408/udo-1727408141.html

Сына мэра Чебоксар, осужденного за ДТП, освободили по УДО

Сына мэра Чебоксар, осужденного за ДТП, освободили по УДО

Сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, осужденный на 3 года 9 месяцев за ДТП, получил условно-досрочное освобождение от наказания, ему оставалось отбывать наказание... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:06

2021-04-08T17:06

2021-04-08T17:06

чебоксары

происшествия

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, осужденный на 3 года 9 месяцев за ДТП, получил условно-досрочное освобождение от наказания, ему оставалось отбывать наказание один год и 8 месяцев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре. Ранее он обращался с ходатайством об УДО. В ноябре 2020 года Алатырский районный суд отказал ему в условно-досрочном освобождении."Чуть больше месяца назад Алатырский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. Прокуратура, не согласившись с этим решением, обжаловала его. Сегодня Верховный суд Чувашии оставил в силе решение Алатырского суда о его освобождении", - рассказал РИА Новости собеседник.По его словам, Ладыкову оставалось отбыть еще один год и восемь месяцев наказания.По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением Ладыкова, не имеющего водительских прав, на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение. Срок Ладыкову начали считать с момента задержания.Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.

https://ria.ru/20210312/nelidov-1600968711.html

https://ria.ru/20210209/khodataystva-1596698655.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чебоксары, происшествия