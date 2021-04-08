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Сына мэра Чебоксар, осужденного за ДТП, освободили по УДО
Сына мэра Чебоксар, осужденного за ДТП, освободили по УДО
Сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, осужденный на 3 года 9 месяцев за ДТП, получил условно-досрочное освобождение от наказания, ему оставалось отбывать наказание... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:06
2021-04-08T17:06
чебоксары
происшествия
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, осужденный на 3 года 9 месяцев за ДТП, получил условно-досрочное освобождение от наказания, ему оставалось отбывать наказание один год и 8 месяцев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре. Ранее он обращался с ходатайством об УДО. В ноябре 2020 года Алатырский районный суд отказал ему в условно-досрочном освобождении."Чуть больше месяца назад Алатырский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. Прокуратура, не согласившись с этим решением, обжаловала его. Сегодня Верховный суд Чувашии оставил в силе решение Алатырского суда о его освобождении", - рассказал РИА Новости собеседник.По его словам, Ладыкову оставалось отбыть еще один год и восемь месяцев наказания.По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением Ладыкова, не имеющего водительских прав, на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение. Срок Ладыкову начали считать с момента задержания.Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.
https://ria.ru/20210312/nelidov-1600968711.html
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чебоксары, происшествия

Сына мэра Чебоксар, осужденного за ДТП, освободили по УДО

17:06 08.04.2021
 
© Фото : официальный сайт города ЧебоксарыГлава администрации Чебоксар Алексей Ладыков
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : официальный сайт города Чебоксары
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, осужденный на 3 года 9 месяцев за ДТП, получил условно-досрочное освобождение от наказания, ему оставалось отбывать наказание один год и 8 месяцев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре. Ранее он обращался с ходатайством об УДО. В ноябре 2020 года Алатырский районный суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.
"Чуть больше месяца назад Алатырский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. Прокуратура, не согласившись с этим решением, обжаловала его. Сегодня Верховный суд Чувашии оставил в силе решение Алатырского суда о его освобождении", - рассказал РИА Новости собеседник.
По его словам, Ладыкову оставалось отбыть еще один год и восемь месяцев наказания.
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По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением Ладыкова, не имеющего водительских прав, на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.
Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение. Срок Ладыкову начали считать с момента задержания.
Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.
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