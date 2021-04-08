https://ria.ru/20210408/tvorog-1727303603.html

Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге

Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге

Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:26

2021-04-08T08:26

2021-04-08T12:45

россия

роскачество

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727345078_0:184:3313:2048_1920x0_80_0_0_ea47cfa99420599f6b7af971fd431c8f.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в сообщении Роскачества.В экспертизу вошла продукция 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии, которые были закуплены в пяти крупных федеральных сетях и двух интернет-магазинах. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли его можно назвать обезжиренным.Так, в обезжиренном твороге семи торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки, в твороге 14 марок значительное превышены нормы количества дрожжей, у некоторых — в 150 раз. "Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи — хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима", — говорится в сообщении.Также эксперты обнаружили признаки фальсификации — растительные жиры в продукции одного производителя, а три образца других содержали недостаточное количество молочнокислых бактерий. Также было установлено, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, однако у продукции двух она оказалась выше.

https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html

https://ria.ru/20210205/pitanie-1596127725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, здоровье - общество, общество