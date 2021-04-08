https://ria.ru/20210408/tvorog-1727303603.html
Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге
Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге
Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:26
2021-04-08T08:26
2021-04-08T12:45
россия
роскачество
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727345078_0:184:3313:2048_1920x0_80_0_0_ea47cfa99420599f6b7af971fd431c8f.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в сообщении Роскачества.В экспертизу вошла продукция 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии, которые были закуплены в пяти крупных федеральных сетях и двух интернет-магазинах. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли его можно назвать обезжиренным.Так, в обезжиренном твороге семи торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки, в твороге 14 марок значительное превышены нормы количества дрожжей, у некоторых — в 150 раз. "Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи — хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима", — говорится в сообщении.Также эксперты обнаружили признаки фальсификации — растительные жиры в продукции одного производителя, а три образца других содержали недостаточное количество молочнокислых бактерий. Также было установлено, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, однако у продукции двух она оказалась выше.
https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html
https://ria.ru/20210205/pitanie-1596127725.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727345078_582:0:3313:2048_1920x0_80_0_0_b2d8bf7356fffda478641ef9a9b9e35e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскачество, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в сообщении Роскачества
.
"Роскачество завершило исследование обезжиренного творога, с жирностью от нуля до 1,8%. Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями по безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным", — говорится в сообщении.
В экспертизу вошла продукция 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии, которые были закуплены в пяти крупных федеральных сетях и двух интернет-магазинах. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли его можно назвать обезжиренным.
Так, в обезжиренном твороге семи торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки, в твороге 14 марок значительное превышены нормы количества дрожжей, у некоторых — в 150 раз. "Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи — хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима", — говорится в сообщении.
Также эксперты обнаружили признаки фальсификации — растительные жиры в продукции одного производителя, а три образца других содержали недостаточное количество молочнокислых бактерий. Также было установлено, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, однако у продукции двух она оказалась выше.