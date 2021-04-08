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Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге
Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге
Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:26
2021-04-08T12:45
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в сообщении Роскачества.В экспертизу вошла продукция 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии, которые были закуплены в пяти крупных федеральных сетях и двух интернет-магазинах. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли его можно назвать обезжиренным.Так, в обезжиренном твороге семи торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки, в твороге 14 марок значительное превышены нормы количества дрожжей, у некоторых — в 150 раз. "Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи — хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима", — говорится в сообщении.Также эксперты обнаружили признаки фальсификации — растительные жиры в продукции одного производителя, а три образца других содержали недостаточное количество молочнокислых бактерий. Также было установлено, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, однако у продукции двух она оказалась выше.
https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html
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россия, роскачество, здоровье - общество, общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге

08:26 08.04.2021 (обновлено: 12:45 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПроведение лабораторных анализов качества и безопасности творога в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
Проведение лабораторных анализов качества и безопасности творога в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Исследование обезжиренного творога почти двух десятков известных торговых марок показало наличие кишечной палочки в трети исследованных образцов, говорится в сообщении Роскачества.

"Роскачество завершило исследование обезжиренного творога, с жирностью от нуля до 1,8%. Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями по безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным", — говорится в сообщении.

В экспертизу вошла продукция 18 федеральных и региональных российских производителей, а также две торговые марки из Белоруссии, которые были закуплены в пяти крупных федеральных сетях и двух интернет-магазинах. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, а также выяснили, действительно ли его можно назвать обезжиренным.
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Так, в обезжиренном твороге семи торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки, в твороге 14 марок значительное превышены нормы количества дрожжей, у некоторых — в 150 раз. "Причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи — хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима", — говорится в сообщении.
Также эксперты обнаружили признаки фальсификации — растительные жиры в продукции одного производителя, а три образца других содержали недостаточное количество молочнокислых бактерий. Также было установлено, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, однако у продукции двух она оказалась выше.
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