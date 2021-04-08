Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727449752.html
В Турции обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
В Турции обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил в четверг 55 941,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:13
2021-04-08T22:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg
АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил в четверг 55 941, свидетельствуют данные минздрава республики.Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника."Сегодня выявлено 55 941 новый случай COVID-19, госпитализированы 2316 больных. Умерли 258 больных, с начала пандемии - 33 201. В тяжелом состоянии находятся 2615 больных", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 17 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e0b211cf167b838f00c901b8176b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

22:13 08.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей СтенинПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил в четверг 55 941, свидетельствуют данные минздрава республики.
Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
"Сегодня выявлено 55 941 новый случай COVID-19, госпитализированы 2316 больных. Умерли 258 больных, с начала пандемии - 33 201. В тяжелом состоянии находятся 2615 больных", - говорится в сообщении ведомства.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 17 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58"Известия" сообщили о готовящейся хакерской атаке на счета россиян
04:53Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
04:50В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
Лента новостейМолния