https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727449752.html

В Турции обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

В Турции обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил в четверг 55 941,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:13

2021-04-08T22:13

2021-04-08T22:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил в четверг 55 941, свидетельствуют данные минздрава республики.Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника."Сегодня выявлено 55 941 новый случай COVID-19, госпитализированы 2316 больных. Умерли 258 больных, с начала пандемии - 33 201. В тяжелом состоянии находятся 2615 больных", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 17 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире