https://ria.ru/20210408/tsygane-1727060361.html

Международный день цыган

Международный день цыган

Ежегодно 8 апреля во всем мире отмечается Международный день цыган (International Romani Day). В этот день в 1971 году в Лондоне (Великобритания) состоялся... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T04:36

2021-04-08T04:36

2021-04-08T04:36

справки

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Ежегодно 8 апреля во всем мире отмечается Международный день цыган (International Romani Day). В этот день в 1971 году в Лондоне (Великобритания) состоялся первый Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган (International Romani Union, IRU). Цыгане, рома (самоназвание) – народ, точнее этнические группы, имеющие общность происхождения и языка, живущие в Европе, Передней и Южной Азии, а также в Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. Англичане называют цыган Gypsies (египтяне), испанцы – Gitanos, французы – Bohemiens (богемцы), или Tsiganes, итальянцы – Zingaros, голландцы – Heidens (язычники), венгры – Cigany или Pharao nerek (фараоново племя), финны – mustalaiset (черные).Численность цыган в мире, по разным оценкам, составляет от 12 до 18 миллионов человек. В Европе в настоящее время проживают около 10-12 миллионов цыган.Цыгане говорят на цыганском языке индоарийской группы индоевропейской семьи, распадающемся на ряд диалектов, обычно владеют также языками народов, среди которых живут. В современной науке господствует точка зрения, согласно которой предки цыган – выходцы из Индии, покинувшие родину в конце первого тысячелетия нашей эры. Двигаясь через Среднюю Азию часть цыган повернула в сторону Палестины, Египта и Алжира, часть к X-XI векам достигла Византии. В начале XV века они распространились по Центральной и Западной Европе, затем часть направилась в Южную Германию. В начале XVI века они появились в Швеции и Великом княжестве Литовском.В Западной Европе в начале XV века цыгане были встречены доброжелательно. Позднее отношение к ним изменилось, их стали преследовать как бродяг, объявляли вне закона, выселяли за пределы государства или убивали. Лишь в конце XVIII века в отдельных странах Европы к ним стали относиться терпимее. Тогда же возникло деление цыган на оседлых, полуоседлых и кочевых.Часть цыган долгое время сохраняла исконные занятия (обработка металла, дерева, плетение корзин, коневодство, гадание) и искусства (музыка, пение, танец, акробатика, дрессировка животных).В процессе расселения сложились многочисленные субэтнические группы цыган: кэлдэрары, довари, сэрвы, синти и мануш, калос и хитанос, рома, мугат (известны как люли), кале, лом (известны как боша), домари и дом, трэвеллерс. Цыгане кэлдарары делятся на пять региональных групп, которые по-цыгански называются нэции. Названия этих групп соответствуют той стране, в которой они проживали длительное время: унгрикэ ром – кэлдэрары Венгрии, грекуря – кэлдэрары Греции, доброжяя – румынские кэлдэрары из Добруджи, молдовая – молдавские кэлдэрары, сербияя – сербские кэлдэрары. Вторым признаком индентификации являлись географические названия: русска рома – Россия, польска рома – Польша, лотфитка рома – Латвия, кырымитика рома – Крым, влахуря – Валахия, мачвая – Мачва (Сербия), кишиневцы – Кишинев, румелиа – Румелия (европейская часть Турции) и др.В Россию цыгане попали двумя путями: южные – через балканские страны в XV-XVI веках, северные – через Германию и Польшу в XVI-XVII веках.После Октябрьской революции был издан ряд постановлений: ЦИК и СНК СССР от 1 октября 1926 года "О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому и оседлому образу жизни"; ВЦИК и СНК РСФСР от 20 февраля 1928 года "О наделении землей цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни", и др. В 1931 году в Москве был открыт цыганский театр "Ромэн".В 1940-е годы цыганский народ стал одним из объектов расовой дискриминации и ксенофобии со стороны нацистов. Геноцид цыган, позднее получивший название "Параимос", был планом нацистского режима и его пособников по уничтожению цыганского населения Европы. Хотя точное число жертв не установлено, согласно оценкам историков, была уничтожена по меньшей мере четверть проживавшего в Европе цыганского населения, а в некоторых европейских странах – более 90%.В начале 1980-х годов Германия официально признала проводившуюся нацистами политику по отношению к цыганам рома и синти – западной ветви цыган, проживающих в основном в Германии и Австрии – геноцидом. В 2001 году в Государственном музее в Освенциме была откpыта постоянная выставка, посвященную геноциду цыган.В 2007 году в Эстонии был открыт памятник цыганам, погибшим в годы войны от рук нацистов в лагере смерти в местечке Калеви-Лийва неподалеку от Таллина.В 2012 году памятник цыганам, ставшим жертвами нацизма во времена гитлеровской Германии, был установлен в Берлине неподалеку от Бранденбургских ворот и Рейхстага. В послевоенные годы большинство европейских цыган перешли к оседлости. Сложилась цыганская интеллигенция. С 1960-х годов во многих странах, где живут цыгане, возникли организации, занимающиеся вопросами повышения их социально-экономического и культурного уровня. В 1971 году был создан Международный цыганский комитет (International Rom Committee, IRC). В 1972 году IRC стал членом Совета Европы. В 1978 году на втором Всемирном конгрессе цыган IRC был преобразован в Международный союз цыган (International Romani Union, IRU), состоящий из конгресса, парламента, президиума и верховного суда чести. В 1979 году IRU получил статус консультативного члена Экономического и социального совета ООН. В 1986 году был зарегистрирован как неправительственная организация в ЮНИСЕФ. В 1995 году был создан Комитет экспертов по вопросам цыган и кочевников (с 2011 года – Специальный комитет экспертов Совета Европы по вопросам цыган, CAHROM). В 2020 году Комитетом министров Совета Европы был принят "Стратегический план действий по интеграции рома-цыган и тревеллеров на 2020-2025 годы", направленный на борьбу с антицыганскими настроениями и дискриминацией цыган и на защиту равенства.У цыган есть свой флаг, который представляет собой горизонтальные голубую и зеленую полосы. В центре красное колесо. Цвета флага символизируют небо и зеленые луга, а колесо – кочевую жизнь. Гимн цыган написан на основе народной песни "Джелем, джелем".В 2009 году IRU представил мировому сообществу идентификационный документ, называемый цыганским паспортом. Он имеет 15 уровней защиты.По сложившейся традиции 8 апреля цыгане всего мира отмечают как День памяти жертв фашизма, день памяти цыган, убитых в концлагерях. В этот день также проходят мероприятия разного формата с участием представителей органов власти, посвященные наиболее актуальным проблемам цыганского населения России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки