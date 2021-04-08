https://ria.ru/20210408/tsirkon-1727311767.html
Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"
Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") станет главной испытательной базой для гиперзвуковых ракет "Циркон",... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:39
2021-04-08T09:39
2021-04-08T10:25
россия
калибр
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") станет главной испытательной базой для гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.АПЛ "Северодвинск" была принята в боевой состав ВМФ России в 2014 году, сегодня на ее вооружении находятся крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в этом году продолжатся испытания ракеты "Циркон" с борта фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый в 2021-м пуск гиперзвуковых ракет запланирован на начало лета.На сегодняшний день "Адмирал Горшков" выполнил уже три пуска "Циркона", и все они признаны успешными.АПЛ "Северодвинск" является головной и пока единственной лодкой данного проекта в боевом составе ВМФ РФ. В этом году должны войти в состав флота головная лодка проекта 885М "Казань" и первая серийная "Новосибирск".Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/tsirkon-1599067619.html
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россия, калибр, безопасность
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") станет главной испытательной базой для гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
АПЛ "Северодвинск" была принята в боевой состав ВМФ России в 2014 году, сегодня на ее вооружении находятся крылатые ракеты "Калибр"
и "Оникс".
"Подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" должны стать штатным носителем гиперзвуковой ракеты "Циркон". Поэтому головная лодка этого проекта "Северодвинск" выбрана в качестве испытательного корабля для этой ракеты", - сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в этом году продолжатся испытания ракеты "Циркон" с борта фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый в 2021-м пуск гиперзвуковых ракет запланирован на начало лета.
На сегодняшний день "Адмирал Горшков" выполнил уже три пуска "Циркона", и все они признаны успешными.
АПЛ "Северодвинск" является головной и пока единственной лодкой данного проекта в боевом составе ВМФ РФ
. В этом году должны войти в состав флота головная лодка проекта 885М "Казань" и первая серийная "Новосибирск".
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.