https://ria.ru/20210408/test-1727358230.html
В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19
В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19
Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:11
2021-04-08T13:11
2021-04-08T14:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории РФ, сообщается на сайте ФМБА.Тест выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории России, а также является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования, уточняется в материале.Указывается, что производственная мощность центра составляет более 10 тысяч наборов реагентов теста в месяц, что соответствует примерно 1 миллиону определений коронавируса.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727037663.html
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