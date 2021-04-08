https://ria.ru/20210408/test-1727358230.html

В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19

В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19

Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:11

2021-04-08T13:11

2021-04-08T14:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории РФ, сообщается на сайте ФМБА.Тест выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории России, а также является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования, уточняется в материале.Указывается, что производственная мощность центра составляет более 10 тысяч наборов реагентов теста в месяц, что соответствует примерно 1 миллиону определений коронавируса.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727037663.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество