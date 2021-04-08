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В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19
В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19
Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:11
2021-04-08T14:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории РФ, сообщается на сайте ФМБА.Тест выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории России, а также является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования, уточняется в материале.Указывается, что производственная мощность центра составляет более 10 тысяч наборов реагентов теста в месяц, что соответствует примерно 1 миллиону определений коронавируса.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727037663.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество

В России появились тесты на выявление штаммов COVID-19

13:11 08.04.2021 (обновлено: 14:20 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории РФ, сообщается на сайте ФМБА.
"ФГБУ "ЦСП" ФМБА России было получено регистрационное удостоверение №2021/13956 на набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале (мазках со слизистой носо- и ротоглотки) "АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP", - говорится в сообщении.
Тест выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории России, а также является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования, уточняется в материале.
Указывается, что производственная мощность центра составляет более 10 тысяч наборов реагентов теста в месяц, что соответствует примерно 1 миллиону определений коронавируса.
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