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При стрельбе в Техасе ранили шесть человек

При стрельбе в Техасе ранили шесть человек

В городе Брайан в Техасе произошла стрельба, шесть человек ранены. Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T23:35

2021-04-08T23:35

2021-04-09T02:16

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техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. В городе Брайан в Техасе произошла стрельба, шесть человек ранены. Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS.Отмечается, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.Шеф местной полиции Эрик Баски в беседе с CNN заявил, что в результате инцидента погиб один человек, пять — ранены. Еще одного человека доставили в больницу с приступом астмы, уточнил он.Телеканал АВС со ссылкой на правоохранительные органы соседнего округа сообщает о задержании злоумышленника.По данным департамента общественной безопасности штата (DPS), в ходе преследования подозреваемого в стрельбе также пострадал полицейский. Сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое.Ранее президент США Джо Байден анонсировал планы по ужесточению контроля над ношением оружия. В частности, он хочет запретить самодельное огнестрельное оружие и стабилизаторы, которые позволяют резко увеличить стабильность и меткость из пистолета. Участившиеся случаи со стрельбой в США он назвал позором перед лицом всего мира.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, техас, в мире