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При стрельбе в Техасе ранили шесть человек
При стрельбе в Техасе ранили шесть человек
В городе Брайан в Техасе произошла стрельба, шесть человек ранены. Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T23:35
2021-04-08T23:35
2021-04-09T02:16
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. В городе Брайан в Техасе произошла стрельба, шесть человек ранены. Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS.Отмечается, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.Шеф местной полиции Эрик Баски в беседе с CNN заявил, что в результате инцидента погиб один человек, пять — ранены. Еще одного человека доставили в больницу с приступом астмы, уточнил он.Телеканал АВС со ссылкой на правоохранительные органы соседнего округа сообщает о задержании злоумышленника.По данным департамента общественной безопасности штата (DPS), в ходе преследования подозреваемого в стрельбе также пострадал полицейский. Сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое.Ранее президент США Джо Байден анонсировал планы по ужесточению контроля над ношением оружия. В частности, он хочет запретить самодельное огнестрельное оружие и стабилизаторы, которые позволяют резко увеличить стабильность и меткость из пистолета. Участившиеся случаи со стрельбой в США он назвал позором перед лицом всего мира.
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РИА Новости
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джо байден, сша, техас, в мире
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости.
В городе Брайан в Техасе
произошла стрельба, шесть человек ранены. Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS
.
Отмечается, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Шеф местной полиции Эрик Баски в беседе с CNN заявил, что в результате инцидента погиб один человек, пять — ранены. Еще одного человека доставили в больницу с приступом астмы, уточнил он.
Телеканал АВС со ссылкой на правоохранительные органы соседнего округа сообщает о задержании злоумышленника.
По данным департамента общественной безопасности штата (DPS), в ходе преследования подозреваемого в стрельбе также пострадал полицейский. Сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое.
Ранее президент США Джо Байден
анонсировал планы по ужесточению контроля над ношением оружия. В частности, он хочет запретить самодельное огнестрельное оружие и стабилизаторы, которые позволяют резко увеличить стабильность и меткость из пистолета. Участившиеся случаи со стрельбой в США он назвал позором перед лицом всего мира.