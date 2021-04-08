https://ria.ru/20210408/tavrida-1727326946.html
Движение по участку трассы "Таврида" перекрыли из-за схода грунта
Движение по участку трассы "Таврида" перекрыли из-за схода грунта
Движение автотранспорта перекрыли на седьмом севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге из-за схода грунта на дорогу, сообщили... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:04
2021-04-08T11:04
2021-04-08T11:19
вада
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта перекрыли на седьмом севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге из-за схода грунта на дорогу, сообщили РИА Новости в крымском управлении подрядчика строительства трассы АО "ВАД".Сейчас движение транспорта на Севастополь идёт по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое. Подрядчик обещает позже уточнить сроки восстановления движения.В районе Президентской дороги ведутся строительные работы по созданию финального участка трассы "Таврида" в Севастополе. Работы проводит АО "ВАД".Обвал грунта откоса выемки на проезжую часть автодороги произошел на участке строительства восьмого этапа трассы "Таврида" в районе полигона твердых бытовых отходов, уточнили журналистам в правительстве Севастополя. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди, устранить последствия планируется в течение суток, сообщили в пресс-службе.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, общий объем сошедшего грунта составил порядка одной тысячи кубических метров.
https://ria.ru/20210329/gruzovik-1603311227.html
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РИА Новости
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Техника разбирает завал грунта на трассе "Таврида"
На расчистку грунта, сошедшего на Президентскую дорогу под Севастополем, потребуется около суток. В течение этого времени движение транспорта на участке трассы «Таврида» от развязки к селу Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская ограничено. Участок будет открыт для машин завтра.
2021-04-08T11:04
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РИА Новости
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вада, севастополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости.
Движение автотранспорта перекрыли на седьмом севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге из-за схода грунта на дорогу, сообщили РИА Новости в крымском управлении подрядчика строительства трассы АО "ВАД
".
"Движение по Президентской дороге и седьмому этапу Тавриды временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТБО. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас движение транспорта на Севастополь
идёт по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое. Подрядчик обещает позже уточнить сроки восстановления движения.
В районе Президентской дороги ведутся строительные работы по созданию финального участка трассы "Таврида" в Севастополе. Работы проводит АО "ВАД".
Обвал грунта откоса выемки на проезжую часть автодороги произошел на участке строительства восьмого этапа трассы "Таврида" в районе полигона твердых бытовых отходов, уточнили журналистам в правительстве Севастополя. Предварительно, причиной обвала стали затяжные дожди, устранить последствия планируется в течение суток, сообщили в пресс-службе.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, общий объем сошедшего грунта составил порядка одной тысячи кубических метров.