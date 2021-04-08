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Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой частей тел в Иркутске
Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой частей тел в Иркутске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обнаруженной свалке частей тел на территории промбазы в Иркутской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:30
2021-04-08T15:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
иркутская область
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обнаруженной свалке частей тел на территории промбазы в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.Ранее ряд местных СМИ написал, что жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с контейнерами и обратились в полицию, выяснилось, что несколько медучреждений свозят туда ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций, затем их должны отправлять для утилизации в специальную печь.По данным СК, в СМИ отмечается, что такие отходы могут стать источником болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.Также Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать ситуацию и "при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку в связи с озвученными СМИ фактами", отмечается в сообщении СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, иркутская область, иркутск, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой частей тел в Иркутске

15:30 08.04.2021 (обновлено: 15:40 08.04.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обнаруженной свалке частей тел на территории промбазы в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Ранее ряд местных СМИ написал, что жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с контейнерами и обратились в полицию, выяснилось, что несколько медучреждений свозят туда ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций, затем их должны отправлять для утилизации в специальную печь.
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"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству регионального следственного управления подробно доложить о происшествии в Иркутской области, где на территории промышленной базы обнаружена свалка частей тел", - говорится в сообщении.
По данным СК, в СМИ отмечается, что такие отходы могут стать источником болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.
Также Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать ситуацию и "при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку в связи с озвученными СМИ фактами", отмечается в сообщении СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинИркутская областьИркутскПроисшествия
 
 
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