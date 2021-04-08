https://ria.ru/20210408/svalka-1727387442.html

Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой частей тел в Иркутске

Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой частей тел в Иркутске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обнаруженной свалке частей тел на территории промбазы в Иркутской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:30

2021-04-08T15:30

2021-04-08T15:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

иркутская область

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обнаруженной свалке частей тел на территории промбазы в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.Ранее ряд местных СМИ написал, что жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с контейнерами и обратились в полицию, выяснилось, что несколько медучреждений свозят туда ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций, затем их должны отправлять для утилизации в специальную печь.По данным СК, в СМИ отмечается, что такие отходы могут стать источником болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.Также Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать ситуацию и "при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку в связи с озвученными СМИ фактами", отмечается в сообщении СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/skelet-1602591646.html

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, иркутская область, иркутск, происшествия