Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой частей тел в Иркутске
15:30 08.04.2021 (обновлено: 15:40 08.04.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обнаруженной свалке частей тел на территории промбазы в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
Ранее ряд местных СМИ написал, что жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с контейнерами и обратились в полицию, выяснилось, что несколько медучреждений свозят туда ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций, затем их должны отправлять для утилизации в специальную печь.
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"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству регионального следственного управления подробно доложить о происшествии в Иркутской области, где на территории промышленной базы обнаружена свалка частей тел", - говорится в сообщении.
По данным СК, в СМИ отмечается, что такие отходы могут стать источником болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.
Также Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать ситуацию и "при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку в связи с озвученными СМИ фактами", отмечается в сообщении СК.