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У замглавы центра одаренных детей в ЯНАО нашли судимость за избиение
У замглавы центра одаренных детей в ЯНАО нашли судимость за избиение
Судимость за избиение двух несовершеннолетних нашли у заместителя директора центра для одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе, его уволили, сообщает РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:19
2021-04-08T07:19
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Судимость за избиение двух несовершеннолетних нашли у заместителя директора центра для одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе, его уволили, сообщает в четверг региональная прокуратура.Надзорный орган ссылается на требования законодательства, согласно которым к работе в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, семьи и несовершеннолетних. Прокуратура направила руководству центра представление об устранении нарушений закона."По результатам его рассмотрения заместитель директора освобожден от занимаемой должности", - добавили в ведомстве.
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийск, происшествия

У замглавы центра одаренных детей в ЯНАО нашли судимость за избиение

07:19 08.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Судимость за избиение двух несовершеннолетних нашли у заместителя директора центра для одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе, его уволили, сообщает в четверг региональная прокуратура.
"Установлено, что в ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО на учете состоит осужденный - заместитель директора ГКУ ЯНАО "Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе". Он отбывал наказание по приговору суда за совершение побоев в отношении двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Надзорный орган ссылается на требования законодательства, согласно которым к работе в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, семьи и несовершеннолетних. Прокуратура направила руководству центра представление об устранении нарушений закона.
"По результатам его рассмотрения заместитель директора освобожден от занимаемой должности", - добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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