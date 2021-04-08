https://ria.ru/20210408/sudimost-1727300451.html
У замглавы центра одаренных детей в ЯНАО нашли судимость за избиение
У замглавы центра одаренных детей в ЯНАО нашли судимость за избиение
Судимость за избиение двух несовершеннолетних нашли у заместителя директора центра для одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе, его уволили, сообщает РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:19
2021-04-08T07:19
2021-04-08T07:19
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Судимость за избиение двух несовершеннолетних нашли у заместителя директора центра для одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе, его уволили, сообщает в четверг региональная прокуратура.Надзорный орган ссылается на требования законодательства, согласно которым к работе в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, семьи и несовершеннолетних. Прокуратура направила руководству центра представление об устранении нарушений закона."По результатам его рассмотрения заместитель директора освобожден от занимаемой должности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210408/rebenok-1727297971.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийск, происшествия