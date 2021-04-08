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Суд признал законным арест директора "Фармации" по делу Белозерцева
Суд признал законным арест директора "Фармации" по делу Белозерцева
Мосгорсуд признал законным арест директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщили... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:21
2021-04-08T15:21
дело ивана белозерцева
россия
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Таким образом, он останется в СИЗО до 20 мая.Ранее Мосгорсуд принял аналогичные решения в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его супруги Евгении.Шесть фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
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дело ивана белозерцева, россия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, происшествия

Суд признал законным арест директора "Фармации" по делу Белозерцева

15:21 08.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, он останется в СИЗО до 20 мая.
Ранее Мосгорсуд принял аналогичные решения в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его супруги Евгении.
Шесть фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
 
Дело Ивана БелозерцеваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПроисшествия
 
 
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