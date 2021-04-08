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При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей
При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей
Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает местная полиция. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:35
2021-04-08T09:35
южная каролина
сша
происшествия
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает местная полиция.По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру.&nbsp; В ходе пресс-конференции правоохранители заявили, что скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки - мальчик и девочка.Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала “вооруженным и опасным”.&nbsp; Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах.&nbsp; Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Не известно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.
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южная каролина, сша, происшествия, в мире

При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей

09:35 08.04.2021
 
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / LM Otero
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает местная полиция.
По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру.  В ходе пресс-конференции правоохранители заявили, что скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки - мальчик и девочка.
Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.

“К сожалению, в результате стрельбы погибли пять человек. Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений”, - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала “вооруженным и опасным”.  Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах.  Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Не известно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.
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