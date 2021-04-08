https://ria.ru/20210408/strelba-1727311317.html

При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей

При стрельбе в Южной Каролине погибли трое взрослых и двое детей

Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает местная полиция. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:35

2021-04-08T09:35

2021-04-08T09:35

южная каролина

сша

происшествия

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает местная полиция.По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру. В ходе пресс-конференции правоохранители заявили, что скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки - мальчик и девочка.Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала “вооруженным и опасным”. Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Не известно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.

https://ria.ru/20210406/strelba-1727063869.html

южная каролина

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная каролина, сша, происшествия, в мире