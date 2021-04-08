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США назвали Россию ответственной за нестабильность в отношениях
США назвали Россию ответственной за нестабильность в отношениях
Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за нестабильность в нынешних отношениях между США и РФ, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:31
2021-04-08T22:31
россия
нед прайс
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за нестабильность в нынешних отношениях между США и РФ, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Представителя американского дипведомства также спросили, когда США намерены предпринять шаги в отношении России за эти действия."Президент Джо Байден дал ясно понять, что Россия понесет ответственность, а он - человек слова. И я думаю, что он напомнит вам о своем обещании", - ответил Прайс.Ранее в СМИ стали появляться сценарии новых санкций США в отношении России, в частности могут выслать российских дипломатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил в четверг, что Москва готова к худшим сценариям развития отношений с США.Он также добавил, что, безусловно, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, "и это очень плохо".
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россия, нед прайс, джо байден, в мире

США назвали Россию ответственной за нестабильность в отношениях

22:31 08.04.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за нестабильность в нынешних отношениях между США и РФ, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"В более широком смысле мы стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям (с РФ). Однако на текущий момент именно российское правительство, Кремль привносит нестабильность в наши отношения, в том числе посредством своих вредоносных действий", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Представителя американского дипведомства также спросили, когда США намерены предпринять шаги в отношении России за эти действия.
"Президент Джо Байден дал ясно понять, что Россия понесет ответственность, а он - человек слова. И я думаю, что он напомнит вам о своем обещании", - ответил Прайс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 10:34
Глава МИД Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой
Ранее в СМИ стали появляться сценарии новых санкций США в отношении России, в частности могут выслать российских дипломатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил в четверг, что Москва готова к худшим сценариям развития отношений с США.
Он также добавил, что, безусловно, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, "и это очень плохо".
 
РоссияНед ПрайсДжо БайденВ мире
 
 
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