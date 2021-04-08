https://ria.ru/20210408/ssha-1727450882.html

США назвали Россию ответственной за нестабильность в отношениях

США назвали Россию ответственной за нестабильность в отношениях

Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за нестабильность в нынешних отношениях между США и РФ, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:31

2021-04-08T22:31

2021-04-08T22:31

россия

нед прайс

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за нестабильность в нынешних отношениях между США и РФ, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Представителя американского дипведомства также спросили, когда США намерены предпринять шаги в отношении России за эти действия."Президент Джо Байден дал ясно понять, что Россия понесет ответственность, а он - человек слова. И я думаю, что он напомнит вам о своем обещании", - ответил Прайс.Ранее в СМИ стали появляться сценарии новых санкций США в отношении России, в частности могут выслать российских дипломатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил в четверг, что Москва готова к худшим сценариям развития отношений с США.Он также добавил, что, безусловно, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, "и это очень плохо".

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html

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россия, нед прайс, джо байден, в мире