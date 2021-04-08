https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html

В Госдуме прокомментировали планы США направить корабли в Черное море

В Госдуме прокомментировали планы США направить корабли в Черное море

Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T22:14

2021-04-08T22:14

2021-04-09T04:22

вмф сша

черное море

госдума рф

константин затулин

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.Согласно конвенции, для военных кораблей США есть ограничения по общему тоннажу и срокам нахождения в Черном море, а также иные условия, напомнил он. Заходы кораблей ВМФ США действительно стали более частыми в последние годы, констатировал Затулин. Визит к берегам Крыма эсминца "Donald Cook" в 2014 году закончился увольнением части команды после облета корабля российским военным самолетом, сказал депутат.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210218/manevry-1598047387.html

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html

черное море

сша

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вмф сша, черное море, госдума рф, константин затулин, сша, в мире