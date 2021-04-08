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США хотят модернизировать ядерный потенциал
США хотят модернизировать ядерный потенциал
Соединенные Штаты намерены модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, исходящую от других государств, заявила в четверг министр... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:05
2021-04-08T20:05
2021-04-08T21:15
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ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты намерены модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, исходящую от других государств, заявила в четверг министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм."Мы должны модернизировать наш ядерный потенциал, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы те оставались безопасными и эффективными в использовании. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", - сказала Грэнхолм в ходе брифинга.Глава минэнерго США не уточнила, от каких стран, по ее мнению, исходит такая агрессия.
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