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В Кремле готовы к худшим сценариям развития отношений с США
В Кремле готовы к худшим сценариям развития отношений с США
Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:50
2021-04-08T14:18
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипломатов.Ранее СМИ сообщили, что США готовят новые санкции против России, в частности американская сторона может выслать работников посольства в Вашингтоне."Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии", — сказал Песков.Представитель Кремля также заявил о недружелюбности и резкости политики США на российском направлении, в связи с чем он отметил высказывание главы МИД Сергея Лаврова, который ранее назвал "тупой" линию Вашингтона в отношениях с Москвой.Песков добавил, что США искусственно сдерживают сотрудничество с Россией в экономике и науке, что наносит вред отношениям двух стран. По его словам, в контактах Москвы и Вашингтона сохраняется непредсказуемость "и это очень плохо".Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского коллегу Владимира Путина убийцей. МИД после этого пригласил посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений, которые, по сути, именно Вашингтон завел в тупик.Американская сторона в последнее время заявляет об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточных границ Украины. Вашингтон призвал Москву объяснить эти маневры и заявил о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что необходимые комментарии по этой теме уже озвучивались на прошлой неделе и добавил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604239302.html
https://ria.ru/20210407/oruzhie-1727250983.html
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россия, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле готовы к худшим сценариям развития отношений с США

12:50 08.04.2021 (обновлено: 14:18 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипломатов.
Ранее СМИ сообщили, что США готовят новые санкции против России, в частности американская сторона может выслать работников посольства в Вашингтоне.
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"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии", — сказал Песков.
Представитель Кремля также заявил о недружелюбности и резкости политики США на российском направлении, в связи с чем он отметил высказывание главы МИД Сергея Лаврова, который ранее назвал "тупой" линию Вашингтона в отношениях с Москвой.
"Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках", — сказал он.
Песков добавил, что США искусственно сдерживают сотрудничество с Россией в экономике и науке, что наносит вред отношениям двух стран. По его словам, в контактах Москвы и Вашингтона сохраняется непредсказуемость "и это очень плохо".
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Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского коллегу Владимира Путина убийцей. МИД после этого пригласил посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений, которые, по сути, именно Вашингтон завел в тупик.
Американская сторона в последнее время заявляет об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточных границ Украины. Вашингтон призвал Москву объяснить эти маневры и заявил о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что необходимые комментарии по этой теме уже озвучивались на прошлой неделе и добавил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
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