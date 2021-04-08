https://ria.ru/20210408/srok-1727398420.html

Двое жителей Перми получили срок за убийство инвалида

Двое жителей Перми получили срок за убийство инвалида

Два пермяка, убившие инвалида, отправлены в колонии особого и строгого режимов на 20 с половиной и 17 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:14

2021-04-08T16:14

2021-04-08T16:14

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Два пермяка, убившие инвалида, отправлены в колонии особого и строгого режимов на 20 с половиной и 17 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.По данным надзорного ведомства, в декабре 2019 года молодые люди ворвались в квартиру 62-летнего мужчины, который проживал один и имел инвалидность. Они избили его, а когда пострадавший потерял сознание, задушили тростью. После чего похитили из квартиры ноутбук и телевизор, которые сдали в ломбард.Уточняется, что приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые пришли к мнению, что подсудимые убили 62-летнего инвалида, действуя по предварительному сговору и имея соответствующий умысел. При этом присяжные отвергли версию молодых людей о совершении ими убийства из-за внезапно возникшей неприязни.

https://ria.ru/20210408/politsiya-1727315478.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, происшествия