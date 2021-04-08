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Двое жителей Перми получили срок за убийство инвалида
Двое жителей Перми получили срок за убийство инвалида
Два пермяка, убившие инвалида, отправлены в колонии особого и строгого режимов на 20 с половиной и 17 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:14
2021-04-08T16:14
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Два пермяка, убившие инвалида, отправлены в колонии особого и строгого режимов на 20 с половиной и 17 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.По данным надзорного ведомства, в декабре 2019 года молодые люди ворвались в квартиру 62-летнего мужчины, который проживал один и имел инвалидность. Они избили его, а когда пострадавший потерял сознание, задушили тростью. После чего похитили из квартиры ноутбук и телевизор, которые сдали в ломбард.Уточняется, что приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые пришли к мнению, что подсудимые убили 62-летнего инвалида, действуя по предварительному сговору и имея соответствующий умысел. При этом присяжные отвергли версию молодых людей о совершении ими убийства из-за внезапно возникшей неприязни.
https://ria.ru/20210408/politsiya-1727315478.html
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пермский край, происшествия

Двое жителей Перми получили срок за убийство инвалида

16:14 08.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Два пермяка, убившие инвалида, отправлены в колонии особого и строгого режимов на 20 с половиной и 17 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2019 года молодые люди ворвались в квартиру 62-летнего мужчины, который проживал один и имел инвалидность. Они избили его, а когда пострадавший потерял сознание, задушили тростью. После чего похитили из квартиры ноутбук и телевизор, которые сдали в ломбард.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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"Суд назначил двум мужчинам, зверски расправившимся с инвалидом, забравшим его имущество, наказание в виде 20 лет шести месяцев и 17 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительных колониях особого и строгого режимов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые пришли к мнению, что подсудимые убили 62-летнего инвалида, действуя по предварительному сговору и имея соответствующий умысел. При этом присяжные отвергли версию молодых людей о совершении ими убийства из-за внезапно возникшей неприязни.
 
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