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Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину
Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину
Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T05:12
2021-04-08T05:12
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
the lancet
жан-клод юнкер
еврокомиссия
евросоюз
вена
в мире
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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Бывший глава Еврокомиссии заметил, что "COVID-19 - не игрушка", и нельзя отказываться от вакцины из-за того, что ее произвели в России.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, жан-клод юнкер, еврокомиссия, евросоюз, вена, в мире

Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину

05:12 08.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Когда ЕМА проверит "Спутник V", нам стоит приобрести эту вакцину. Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен", - заявил Юнкер в эфире австрийского телеканала ORF.

Бывший глава Еврокомиссии заметил, что "COVID-19 - не игрушка", и нельзя отказываться от вакцины из-за того, что ее произвели в России.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияThe LancetЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВенаВ мире
 
 
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