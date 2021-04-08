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Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину

Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину

Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T05:12

2021-04-08T05:12

2021-04-08T05:12

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

the lancet

жан-клод юнкер

еврокомиссия

евросоюз

вена

в мире

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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Бывший глава Еврокомиссии заметил, что "COVID-19 - не игрушка", и нельзя отказываться от вакцины из-за того, что ее произвели в России.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, жан-клод юнкер, еврокомиссия, евросоюз, вена, в мире