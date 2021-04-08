Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/sputnik-1727440580.html
РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"
РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"
Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:37
2021-04-08T21:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
йенс шпан
москва
бавария
российский фонд прямых инвестиций
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592982381_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a047d7cf8486e63798d61b51c7f173bc.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.Ранее несколько регионов ФРГ заявили, что заинтересованы в поставках и производстве российского препарата. В частности, федеральные земли Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург сообщили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.Помимо этого, Минздрав Баварии заключил меморандум с РФПИ о возможных поставках в регион "Спутника V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявлял и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. При этом он уточнил, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе Европейского агентства лекарственных средств ЕМА.В конце марта глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери заявил, что агентство направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
https://ria.ru/20210408/sputnik-1727369724.html
https://ria.ru/20210407/sputnik-1727275117.html
россия
москва
бавария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592982381_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6df89fcb0d4a3563fa1f1959f57dc2ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, йенс шпан, москва, бавария, российский фонд прямых инвестиций, германия

РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"

20:37 08.04.2021 (обновлено: 21:42 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Ранее несколько регионов ФРГ заявили, что заинтересованы в поставках и производстве российского препарата. В частности, федеральные земли Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург сообщили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 14:02Распространение коронавируса
В ЕК прокомментировали заявления Германии о покупке "Спутника V"
Помимо этого, Минздрав Баварии заключил меморандум с РФПИ о возможных поставках в регион "Спутника V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.
О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявлял и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. При этом он уточнил, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе Европейского агентства лекарственных средств ЕМА.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 20:54Распространение коронавируса
Курц допустил регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход Евросоюза
В конце марта глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери заявил, что агентство направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЙенс ШпанМоскваБаварияРоссийский фонд прямых инвестицийГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
04:50В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
Лента новостейМолния