РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"
20:37 08.04.2021 (обновлено: 21:42 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Ранее несколько регионов ФРГ заявили, что заинтересованы в поставках и производстве российского препарата. В частности, федеральные земли Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург сообщили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.
Помимо этого, Минздрав Баварии заключил меморандум с РФПИ о возможных поставках в регион "Спутника V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.
О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявлял и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. При этом он уточнил, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе Европейского агентства лекарственных средств ЕМА.
В конце марта глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери заявил, что агентство направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.