https://ria.ru/20210408/sputnik-1727440580.html

РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"

РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"

Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T20:37

2021-04-08T20:37

2021-04-08T21:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

йенс шпан

москва

бавария

российский фонд прямых инвестиций

германия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.Ранее несколько регионов ФРГ заявили, что заинтересованы в поставках и производстве российского препарата. В частности, федеральные земли Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург сообщили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.Помимо этого, Минздрав Баварии заключил меморандум с РФПИ о возможных поставках в регион "Спутника V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявлял и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. При этом он уточнил, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе Европейского агентства лекарственных средств ЕМА.В конце марта глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери заявил, что агентство направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.

https://ria.ru/20210408/sputnik-1727369724.html

https://ria.ru/20210407/sputnik-1727275117.html

россия

москва

бавария

германия

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вакцина "спутник v", россия, йенс шпан, москва, бавария, российский фонд прямых инвестиций, германия